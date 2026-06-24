Un ex luchador de la UFC es detenido borracho en un aeropuerto ‘por culpa’ de la derrota de Topuria

El ex luchador de la UFC Dustin Poirier fue arrestado el pasado domingo 21 de junio en el interior de las instalaciones del aeropuerto de Atlanta en estado de embriaguez. El estadounidense, fruto de su estado, se encaró con un policía invitándole a pelear en medio del recinto. Entre las posibles hipótesis se barajan los celos profesionales a la victoria de su antiguo rival, Justin Gaethje, sobre Ilia Topuria como uno de los motivos de su borrachera.

Tras la llegada de otros policías, Dustin Poirier decidió entregarse a las autoridades. El Diamante ha publicado en sus redes que necesita ayuda para afrontar su lucha contra el alcohol provocada por su retiro de la UFC tras una exitosa carrera en la que consiguió doblegar a Conor McGregor.

Retiro de El Diamante

El 19 de julio de 2025, Dustin Poirier decidió retirarse tras su derrota contra Max Holloway –otra víctima de Topuria–, donde competía por el simbólico cinturón del BMF. Tras 17 años, persiguiendo el sueño de ser campeón del peso ligero de la UFC, su sueño nunca llegó a consumarse de forma indiscutida (fue campeón interino).

Tras su retiro, todos los fans y peleadores de la UFC lo reconocieron como uno de los peleadores más míticos de la historia de la compañía, a pesar de nunca haber sido campeón, pero sí haber dejado recuerdos y combates para la historia. Dustin decidió colgar los guantes después de perder 4 oportunidades por el cinturón durante su carrera, debido a su edad (36 años).

Efecto de la derrota de Topuria

El pasado domingo 14 de junio, Justin Gaethje derrotó a Illia Topuria alzándose por primera vez con el cinturón indiscutido del peso ligero de la UFC, a sus 37 años de edad. Nadie esperaba la victoria de un peleador que, por edad, ya se consideraba mayor y que muchos le situaban cerca del retiro. Gaethje logró lo que muchos sueñan durante toda su vida en el momento más inesperado de su carrera, venciendo a un peleador aparentemente invencible.

No es un secreto que a Poirier se le está haciendo sumamente difícil adaptarse a la vida después de haber sido peleador durante toda su vida. Dejar una rutina donde siempre tenía un objetivo, una siguiente pelea, un siguiente rival a vencer se le está haciendo una situación insostenible. Dustin, antes de este episodio en el aeropuerto, ya había comentado que su salud mental tras el retiro había empeorado: «No sé quién soy sin luchar».

La reciente victoria de Gaethje ha podido ser otra piedra que ayude a enterrar el estado anímico del ex peleador. No es agradable ver cómo alguien que tampoco había conseguido ser campeón en tu división, a pesar de su gran nivel, conseguía llegar a la cima del deporte.

Dustin ha compartido en redes, tras la filtración del video desde la perspectiva del policía, su arrepentimiento: «Estoy en el punto en el que necesito algo de ayuda, alejarme de la lucha no ha sido fácil para mí y el alcohol no es la respuesta. Ha arruinado la vida de mi padre y no voy a permitir que arruine la mía, mi familia me merece al 100 %. Estoy tratando de hacer todo lo posible para tener mi mente bien y tomar los siguientes pasos correctos».