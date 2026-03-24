Christian Gálvez, sobre los duros inicios con Patricia Pardo: «Tuvimos que hacerlo público porque…»

El pasado lunes 23 de marzo, el programa Y ahora Sonsoles, presentado por Sonsoles Ónega en Antena 3, dio la bienvenida a Christian Gálvez. El escritor se pasó por este plató no solamente para hacer un repaso a su trayectoria profesional, sino también para compartir ciertos detalles sobre su nuevo libro, que lleva por título Ha vencido al mundo. Por si fuera poco, Christian Gálvez también aprovechó su visita a Sonsoles Ónega para sincerarse como nunca respecto al terreno personal. «Veo compañeros que hace años que no veía», comenzó diciendo nada más entrar a plató, y añadió: «Te mandan besos desde mi casa», confesó a Sonsoles. Como no podía ser de otra manera, la presentadora no tardó en captar a quién se refería, mandándole un caluroso mensaje en directo: «Patricia, besos». Nada más sentarse en el sofá, Gálvez explicó por qué decidió escribir este nuevo libro que ha querido presentar en Y ahora Sonsoles.

«Tenía la necesidad de escribir el vía crucis porque yo tuve que sacrificar muchas cosas en mi vida para alcanzar el propósito que buscaba, que se llama Luca», confesó. Unas palabras que emocionaron mucho a Ónega: «Qué bonito, que voy a llorar». El invitado del programa de Antena 3 fue mucho más allá: «No sé si es bonito o no, pero es la verdad». Con la voz entrecortada, reconoció que le ha costado mucho llegar al punto vital en el que se encuentra en estos momentos. «He tenido que sacrificar todo, todo en mi vida: cancelaciones en programas, fracasos en el amor, perder amistades por el fracaso en el amor y perdí la fe en Cristo. Y de repente no me ha llamado Dios por mi nombre, pero me puso a un ángel, que es Patricia, que recuperé la fe en absolutamente todo», explicó.

El escritor explica el motivo por el que decidió escribir ‘Ha vencido al mundo’

Así pues, dio a conocer que el origen de este nuevo libro tiene estrecha vinculación con su historia personal, puesto que perdió la fe. Aun así, logró encontrar consuelo tras conocer a Patricia Pardo, con quien se casó en julio de 2022 y, además, tiene un hijo de dos años. «Tuve que recuperar la fe en el trabajo, me tuve que reinventar, recuperar la fe en mí, y cuando pierdes en ti la fe, necesitas a los demás», aseguró.

Acto seguido, fue mucho más allá: «Siempre necesitas la ayuda del otro, sobre todo cuando llega el otro y te saca del pozo, y más cuando tenéis el mismo proyecto vital». Por si fuera poco, reconoció sentirse feliz con que actualmente Roberto Leal sea quien presente el concurso del Rosco: «Yo he fracasado mucho en la vida. Pasapalabra no fue un fracaso, pero nunca tuve la oportunidad de despedirme de la audiencia. Uno es capaz de entender el éxito y el fracaso».

Y añadió: «Las críticas realmente no eran a mí, no me conocen y uno lo normaliza, y lo importante es tener un propósito. Tuve años complicados porque tenía claro cuál era mi propósito y tenía que alinear todo para conseguirlo. Me llovieron las críticas. Antes era todo bonito y luego ya no», recordó. Fue entonces cuando la presentadora habló: «Pero si hay algo que puede con todo es el amor, como tú siempre has dicho».

Christian Gálvez rompe su silencio sobre sus inicios con Patricia Pardo

En ese preciso instante, el escritor hizo hincapié en la fortaleza de su relación con Patricia Pardo, que surgió en unas circunstancias bastante complejas. De esta manera, ha roto su silencio sobre esa exposición pública que sufrió su relación con la presentadora y las críticas recibidas desde el principio: «Me van a criticar toda la vida».

«Nosotros empezamos un 9 de febrero tomando un café y tenemos que hacerlo público porque otra cadena decidió reventar ese momento en el que nos estábamos conociendo», recordó, y añadió: «Yo estaba haciendo un programa en ese momento en Cadena 100 en directo y me dijeron que iban a contarlo y faltaron el respeto a la oportunidad que hay que darle a cada pareja de poder ser ellos mismos los que se lo cuenten a sus padres, a su entorno… No nos dieron tiempo».

«Yo tuve que llamar a mis padres en una publicidad para decirles: ‘Oye, van a contar esto, que sepáis que estoy conociendo a una chica’», explicó. Respecto a las especulaciones sobre su relación, también habló: «La gente decía que si me he casado… diciendo que estábamos solapando relaciones, y eso lo dijeron en la cadena donde yo trabajaba porque nos casamos pronto. Patricia me presentó a sus hijas y me aceptaron. En ese momento ya estamos casados, pero en el momento en que las conozco, estamos casados».