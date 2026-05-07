La frase del abuelo de Pérez-Reverte que hoy vuelve a resonar: «Aprende francés…»

El escritor y académico de 74 años, Arturo Pérez-Reverte, ha escrito una reflexión en su perfil de X (antes Twitter) cargada de historia, evocando una frase de su abuelo: «Aprende francés, porque de cada dos o tres generaciones de españoles ilustrados, una acaba en el exilio. Y es triste llegar ignorando el idioma».

Esta advertencia del escritor murciano no es solo una anécdota, sino también un recordatorio de un patrón histórico que ha marcado a generaciones de españoles. Esta frase ha generado debate por el papel del exilio en la historia de España. Y es que desde el siglo XIX, el exilio ha sido una constante en la vida intelectual y política de España, ya que muchos se han visto obligados a abandonar el país.

El episodio más conocido es el exilio español que se produjo tras la Guerra Civil (1936-1939). La victoria franquista obligó a cientos de miles de republicanos a cruzar la frontera hacia Francia, entre los que se encontraban escritores, artistas, profesores, etc (Manuel Azaña, Rafael Alberti, Luis Buñuel) y se vieron obligados a aprender la lengua francesa.

Reflexión de Pérez Reverte

El abuelo de Pérez-Reverte recordaba que llegar al exilio ignorando el idioma era una desventaja añadida a lo que había que sumar el hecho de dejar atrás el hogar. Esta reflexión pone de manifiesto una realidad y es que cada cambio de régimen o golpe de Estado ha generado oleadas de desterrados, muchos de ellos a Francia por su cercanía geográfica y afinidad cultural.

Más allá de lo histórico, esta frase refleja una enseñanza: la importancia de conocer la cultura y de aprender el idioma para adaptarse y sobrevivir. Esta reflexión pone también encima de la mesa la necesidad de no olvidar el pasado y de prepararse para afrontar los desafíos del futuro.