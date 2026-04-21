El abuelo que abusaba de sus nietas: les tocaba sus partes íntimas cuando se quedaban a dormir a su casa

La Audiencia Provincial de Baleares abrirá sus puertas este miércoles 22 de abril para juzgar a un abuelo de 82 años de edad acusado de abusar sexualmente en repetidas ocasiones de sus dos nietas menores en su propia casa ubicada en la ciudad de Palma.

Los hechos delictivos ocurrieron entre agosto de 2019 y agosto de 2020, un periodo de tiempo que, salvo los meses de confinamiento estricto marcado por la pandemia del coronavirus, el acusado sometió a las niñas a un auténtico calvario sexual, según se relata en el escrito de acusación.

El procesado empleaba los momentos de intimidad en el hogar y de confianza familiar para actuar y convertir la vida de las víctimas en un infierno. De esta manera, el varón aprovechaba las veces en que sus dos nietas, de tan sólo nueve y 14 años, le iban a visitar y se quedaban a dormir a su casa. En esos momentos, el hombre las sometió sin consentimiento alguno a tocamientos de carácter sexual en sus partes íntimas.

La frecuencia de los ataques subraya la gravedad del caso. Y es que el acusado cometió abusos sexuales en múltiples ocasiones. En concreto, según la Fiscalía, hubo momentos en que las tocó hasta seis veces en un sólo día en su domicilio.

Ahora, el individuo se enfrenta a una pena de prisión de seis años y al pago de una indemnización de hasta 24.000 euros como supuesto autor de dos delitos continuados de abuso sexual. El Ministerio Público también pide imponer al procesado la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de sus nietas, así como comunicarse con ellas por cualquier medio por un periodo de 10 años.

El juicio arrancará este miércoles 22 de abril a partir de las 10:00 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares, momento en que el tribunal evaluará los testimonios y pruebas presentadas contra el octogenario.