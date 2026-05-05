Francia estalla contra Greenwood, acusado en el pasado por violar a su pareja: «Debería ser quemado»

El Marsella vive en una profunda crisis de resultados en Francia. El equipo es séptimo en la Ligue 1 y la dura derrota del pasado fin de semana ante el Nantes (3-0) puso fin a las opciones de jugar Champions la próxima temporada. Un fracaso deportivo en el que muchas críticas fueron a Mason Greenwood. Un jugador con un oscuro pasado judicial por violación a su pareja que dio la vuelta al mundo y que no dudaron en Francia en volver a condenar a pesar de haber sido absuelto de aquellos cargos judiciales.

El inglés fue acusado y detenido en 2022 cuando era futbolista del Manchester United. Su novia en aquel momento, la modelo Harruet Robson, publicó unas imágenes muy sensibles en la que confesó que Greenwood le había dado una paliza tras haberle obligado a tener relaciones sexuales con él. Mostró su cara llena de sangre y golpes, lo que rápidamente provocó que la policía de Manchester detuviese a Mason.

Un caso que hizo que el United le despidiese del equipo, pasando de ser una joven promesa a no quererle ningún equipo hasta un año más tarde que retirasen todos los cargos contra Mason Grennwood por «intento de violación, abuso y conducta coercitiva y controladora». Ese mismo verano se marchó cedido al Getafe, donde hizo una gran temporada, para luego marcharse traspasado al Marsella a cambio de 26 millones de euros.

Mason Greenwood, condenado en Francia

Aun así, la leyenda Christophe Dugarry recordó todo lo que hizo en aquel episodio aprovechando su mal momento futbolístico sin cortarse ni un pelo: «Pido más orgullo. Greenwood fue apartado del equipo y el Marsella cometió un grave error antes de ir al Marsella y el club se arriesgó al ficharle. Podría no haber jugado al fútbol nunca más. Trabajaron para ponerle en buenas condiciones, para luego burlarse de todos. Es un desgraciado», explicó en RMC Sport.

«Eres el líder del equipo, todos dependen de ti. Cuando no están, se preocupan por ti. Y… ¿qué ofreces a cambio de todos los sacrificios? Eres un miserable, lárgate de aquí. Nadie llorará por ti. Su partido contra el Nantes fue vergonzoso. No le importa nada el club, no tiene defensa posible. Debería ser condenado y quemado en la hoguera. Es una vergüenza absoluta», incidió. En la presente temporada, Greenwood suma 25 goles y 10 asistencias en 48 partidos. Sin embargo, las críticas en Francia demuestran que su rendimiento está lejos de lo que esperan de él, aunque su pasado por condena de violencia de género sigue siendo recordado allá por donde pasa.