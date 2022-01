Escándalo en Inglaterra. Mason Greenwood, futbolista del Manchester United y compañero de Cristiano Ronaldo en el equipo británico, ha sido detenido como sospechoso de violación y agresión a raíz de unas acusaciones vertidas en las redes sociales por su novia.

Todo salió a la luz cuando la modelo Harriet Robson, pareja del joven jugador, publicó Instagram unas durísimas imágenes en las que acusa a Greenwood de haberle dado una violenta paliza, además de haberle obligado a mantener relaciones sexuales con él, enseñando la sangre de los golpes y los hematomas que supuestamente le produjo la agresión.

La Policía del Gran Manchester dijo que había tenido conocimiento de «imágenes y vídeos publicados en las redes sociales por una mujer que denunciaba incidentes de violencia física. Podemos confirmar que un hombre de unos 20 años ha sido detenido como sospechoso de violación y agresión», agregan fuentes policiales a la BBC, quien informó de la detención de Greenwood, que permanecerá bajo custodia para ser interrogado y seguirá siendo investigado.

Apartado por el United

El Manchester United emitió un comunicado una vez el escándalo ya saltó a los medios de comunicación, dejando claro que el jugador no volvería a los entrenamientos ni a los terrenos de juego hasta nuevo aviso. El club de Old Trafford dijo que «no aprueba la violencia de ningún tipo» y que había sido informado de las acusaciones en las redes sociales, pero que no haría más comentarios hasta que «se hayan establecido los hechos».

Greenwod, de 20 años, debutó con el primer equipo en marzo de 2019 y firmó un contrato de cuatro años en febrero de 2021 tras formarse en la cantera del Manchester United. Y no es la primera vez que protagoniza un escándalo extradeportivo, pues hace unos meses fueron expulsados de una concentración de la selección nacional de Inglaterra por meter a dos mujeres en el hotel a escondidas.