Retiran todos los cargos contra Mason Greenwood, jugador del Manchester United

La Policía del Gran Mánchester ha retirado todos los cargos que pesaban sobre Mason Greenwood, futbolista del Manchester United que fue detenido en enero 2022 por un intento de violación, abuso y conducta coercitiva y controladora a su entonces pareja. Desde entonces, el jugador estaba apartado del conjunto inglés y había perdido todos sus contratos publicitarios.

Hace más de un año, Greenwood jugaba su último partido como red devil. Fue detenido después de que una amiga de su ex pareja explicase lo sucedido en redes sociales, publicando imágenes en las que la presunta víctima aparecía herida. El jugador fue detenido e, inmediatamente, el Manchester United le apartó. Un año después, la Policía del Gran Mánchester ha anunciado que los cargos han sido retirados, aunque no han hecho más comentarios al respecto.

Criminal proceedings against a 21-year-old man in connection with an investigation opened in January 2022 have, today (Thursday 2 February 2023), been discontinued by the CPS.

