Mason Greenwood está viviendo un auténtico infierno tras ser acusado de dar una paliza y violar a su novia a raíz de unas acusaciones vertidas en las redes sociales por ella. Todo salió a la luz cuando la modelo Harriet Robson, pareja del joven jugador, publicó unas durísimas imágenes enseñando la sangre de los golpes y los hematomas que supuestamente le produjo la agresión del futbolista del United, al que el club directamente apartó hasta que se aclaren los hechos.

Lo que está claro es que lo sucedido ya ha empezado a tener consecuencias para Greenwood, que se está quedando solo. Varios compañeros en el vestuario de Old Trafford como Cristiano Ronaldo, David De Gea o Paul Pogba han dejado de seguir al extremo inglés de sus redes sociales. Pero la cosa no queda ahí, pues el Manchester United ha retirado su nombre de su tienda online, donde ya no aparece ningún producto con el nombre de Greenwood.

TeamViewer o Cadbury, patrocinadores del club, están a la espera de que los investigadores hagan su trabajo, pero tampoco harán campañas con él mientras tanto. Y Nike, la marca deportiva que le vestía, ha roto su relación comercial con el futbolista por la imagen que da: «Estamos profundamente preocupados por estas inquietantes acusaciones y seguiremos de cerca la situación».

Un Mason Greenwood que sigue detenido desde el pasado domingo, cuando la Policía decidió ir a por él tras ver en redes sociales las imágenes publicadas por su novia. Los responsables siguen investigando lo sucedido, pero el joven jugador ya está señalado incluso por su propia afición, que ha pedido que el United devuelva el dinero de las camisetas compradas con su nombre en la espalda.