Mason Greenwood, jugador del Getafe, volvió a sufrir graves insultos en un partido de la Liga, esta vez por parte de aficionados de la Real Sociedad en el Coliseum. En el partido de la Liga EA Sports que enfrentó a ambos este domingo, varios hinchas del conjunto vasco cantaron «Greenwood muérete» y «Greenwood violador» desde la grada de la Real Sociedad en el estadio del Getafe.

A pesar de la gravedad de los insultos, el colegiado del partido, García Verdura, no paró el encuentro y no aplicó así el protocolo por violencia verbal. El duelo entre Getafe y Real Sociedad, que terminó en empate (1-1), no se interrumpió a pesar de estos insultos.

Es por ello que, como ocurriera por ejemplo en el Osasuna-Real Madrid con cánticos idénticos ante Vinicius, el árbitro no incluyó en el acta estos insultos a Mason Greenwood, ya que no se paró el partido. El colegiado podrá explicar que no los escuchó y que por eso no aplicó el protocolo contra la violencia verbal.

Sí que los directores del partido, informadores que tiene la Liga para recoger todo lo que ocurre en la grada, escucharon estos insultos y lo incluirán en el informe del encuentro, lo que también llevará a la Liga a denunciar estos graves insultos. Por momentos se escuchó en el Coliseum los gritos de «Greenwood muérete» y «Greenwood violador», cánticos que llegaron por parte de la afición de la Real Sociedad que estaban en el estadio del Getafe.

José Bordalás, técnico del club madrileño, denunció esos cánticos en rueda de prensa y pidió actuar ante estos comportamientos: «Es inaceptable, sea cualquier sea el jugador, no es la primera vez, se deben tomar medidas». Además, Bordalás recordó que cuando hubo insultos contra Marcos Acuña o Quique Sánchez Flores en el Coliseum se tomaron medidas, por lo que ahora había que hacer lo mismo: «Hay que tomar medidas muy serias porque es inaceptable».

Empate en el Coliseum

Getafe y Real Sociedad empataron a uno en el Coliseum en el duelo de la jornada 32 de Liga. Los visitantes se adelantaron por medio de Barrenetxea en el minuto 13, pero Óscar igualó en el 29 tras un remate de cabeza de Maksimovic que paró el portero. A pesar de la confusión, porque Soria la saca bajo palos, el tanto se lo dieron al mediocentro. Latasa había marcado en el posterior centro de Greenwood, pero no valía porque el gol era anterior de su compañero. Óscar tuvo la victoria de los locales en sus botas en una falta botada en la segunda mitad. El disparo del centrocampista dio en el palo y se paseó por la portería hasta el otro palo donde estaba Le Normand.

Finalmente, la sacó la defensa bajo palos y tras la revisión del VAR se vio que el balón no había entrado. La Real también tuvo una muy clara de Turrientes, pero sacó la mano bien Soria. El resultado no se movió y ambos suman un punto que no le vale a ninguno. Los txuri urdin siguen quintos, pero no aprovechan el tropiezo del Athletic y se quedan tres puntos por encima del Betis y cuatro del Valencia.