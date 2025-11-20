Isabelle Junot revela el sexo del bebé que espera junto a Álvaro Falcó

«Hace poco leí en redes un quote que decía algo así como que la vida hay que celebrarla, porque no te recompensa por no hacerlo. Y decidí aplicar el consejo. Así que, en vez de quitarle importancia por ser el segundo bebé, decidí crear los recuerdos que tanta ilusión me hacía cuando esperaba a Philippa. Aunque fuese una celebración, muy íntima, (vamos solo entre mi marido y yo)». Con estas palabras Isabelle Junot ha compartido en su perfil en redes sociales los detalles de la discreta celebración en la que ha confirmado el sexo del bebé que espera junto a Álvaro Falcó.

La pareja, que ya tiene una hija, ha celebrado esta noticia de manera privada y familiar, aunque con mucha ilusión. Con una tarta que una amiga de la marquesa de Cubas ha elaborado y cuyo interior ha confirmado que lo que espera Isabelle Junot es otra niña: “Mi querida amiga, (que hace las MEJORES tartas del mundo) en @casamanjarmadrid me regaló esta tarta para hacer ese famoso gender reveal y de paso me dio la idea de que los (pocos) asistentes se vistieran del color que creían que iba a ser el bebé. Así que Philippa y yo, obviamente, nos vestimos de rosa”, ha escrito la mujer de Álvaro Falcó que, en este caso, ha acertado en el sexo del bebé.

Isabelle Junot y Álvaro Falcó juntos en Madrid. (Foto: Gtres)

Tal como ha explicado, tanto su hija como ella han apostado por vestirse de rosa, el mismo color que se ha podido ver en el relleno de la tarta una vez que la han empezado a cortar. Una intuición que se ha confirmado y que, según ha contado, tiene mucho que ver con cómo se ha estado sintiendo desde el principio de su embarazo: «Los síntomas eran parecidos, aunque con alguna novedad (como dolores de cabeza, que con Philippa no tuve) pero sí es verdad que, por alguna razón, me veía caminando por la calle con dos niñas. ¿Casualidad? Seguramente», ha sentenciado Isabelle Junot.

Lo cierto es que tanto ella como Álvaro Falcó están encantados con la noticia, aunque tampoco les habría importado que fuera un niño. «Qué felicidad poder darle una hermana a mi Philippa, que es lo mejor del mundo. Lo digo por experiencia (¿qué haría mi hermana sin mí….?)», ha comentado.

Isabelle Junot con su hija mayor. (Foto: Gtres)

Un feliz momento

Fue hace apenas un mes cuando Isabelle Junot anunció a través de las redes sociales que estaba embarazada de nuevo, aunque en aquel momento no se sabía si la marquesa estaba esperando un niño o una niña. De hecho, ella misma presumía de su discreta barriguita y sembraba la duda sobre el sexo del bebé, que ahora por fin ha revelado.

Isabelle Junot con Tamara Falcó en un acto. (Foto: Gtres)

Lo que no se sabe todavía es el nombre que la pareja tiene pensado para el bebé, ni tampoco han confirmado si se animarán en el futuro a ampliar más la familia. Tanto Isabelle como Álvaro Falcó están viviendo un feliz momento, sobre todo ella, que en el ámbito profesional está en una buena etapa centrada en su papel como influencer en temas de nutrición y bienestar.