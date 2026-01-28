Marco Rubio pone la transición española como ejemplo para llevar la democracia a Venezuela

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, ha utilizado la transición Española tras la muerte de Francisco Franco en 1975 como ejemplo de como se podría desarrollar la transición democrática en Venezuela. «Hay precedentes. Puedo mencionar varios ejemplos, como España o Paraguay, lugares donde hubo una transición de un régimen autocrático a una democracia y llevó tiempo», ha asegurado Rubio este miércoles.

El secretario de Estado ha asegurado que no es capaz de fijar «un plazo exacto» para la transición venezolana tras la detención de Nicolás Maduro a principios de enero. Sin embargo, durante su comparecencia en el Senado para explicar la política de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en Venezuela, Rubio ha asegurado que la situación «no puede durar para siempre».

«Tenemos que haber avanzado mucho más, en tres, cuatro o cinco meses, para que la situación no sea la misma que hoy. Probablemente podré dar una mejor respuesta cuando finalmente tengamos gente sobre el terreno», ha señalado Rubio. El responsable de la democracia estadounidense ha insistido también en la diferencia entre hablar por teléfono a diario con Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, y en trabajar realmente con la sociedad civil y con las autoridades locales venezolanas.

«Lo único que digo es que antes la situación estaba estancada. Antes habíamos pasado 14 años intentando cambiar la dinámica en Venezuela. Esta es la primera vez en más de una década que vemos la posibilidad de cambiar las condiciones de la sociedad», ha dicho Rubio. El secretario de Estado se ha mostrado positivo con que, en seis meses, se observe un progreso mayor en cuanto a la transición en el país caribeño. Para esto, es clave recuperar la vida cívica y la economía de Venezuela.

Rubio ha mostrado su esperanza de una Venezuela «democrática, próspera y amigable», aunque no ha descartado «usar la fuerza» si el Gobierno de Rodríguez no coopera con las autoridades estadounidenses. «Estamos preparados para usar la fuerza para garantizar la máxima cooperación si otros métodos fallan. Esperamos que esto no sea necesario, pero nunca eludiremos nuestro deber para con el pueblo estadounidense y nuestra misión en este hemisferio», ha asegurado Rubio.

El secretario Rubio ha asegurado que Delcy Rodríguez «conoce muy bien el destino de (el presidente, Nicolás) Maduro». El titular de la cartera diplomática ha recordado la presidenta venezolana se ha «comprometido» a abrir el sector energético del país latinoamericano a las empresas de Estados Unidos y proporcionarles un acceso «preferente» a la producción de petróleo, así como a emplear el dinero de las ventas de crudo venezolano para comprar productos estadounidenses.