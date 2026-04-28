Quién es Manel Loureiro: su edad, su pareja, de dónde es y por qué es famoso

El pasado 23 de abril, el mundo celebraba el Día Internacional del Libro. Una fecha muy marcada en nuestro calendario que cada año los grandes amantes de la lectura reciben con los brazos abiertos. Por ello, en esta ocasión, nos ponemos manos a la obra para abordar el lado más profesional y el más personal de uno de los escritores más consagrados de nuestro país. Y es que Manel Loureiro no solo se ha hecho un hueco en el mundo de las letras. El escritor también ha labrado su profesión a nivel audiovisual y periodístico, colaborando en diversos medios de comunicación.

Nacido el 30 de diciembre de 1975 en Pontevedra, Manel Loureiro Doval se presenta como un escritor y abogado. Pues, se graduó en la Universidad de Santiago en Derecho. Asimismo, poco a poco, fue labrando su profesión en el medio. Pero, diversos caminos le llevaron a trabajar como presentador de la Televisión de Galicia y como guionista. Todo ello sumado a su colaboración en medios de comunicación como el Diario de Pontevedra, ABC y El Mundo. Además, en el 2016, era muy habitual verle en Cuarto Milenio, popular programa de Cuatro.

El lado más profesional de Manel Loureiro

En el ámbito profesional, Manel Loureiro triunfa notablemente. Pero, lejos de dejarlo aquí y basar sus experiencias profesionales en el mundo audiovisual, él fue a por más. De esta manera, escribió Apocalipsis Z, su primera novela. Un primer proyecto que, según lo que se ha podido saber, tuvo tanto éxito desde su subida a Internet que terminó siendo publicado de manera física.

Un éxito como escritor que le llevó a publicar, tiempo después, libros como Los Días Oscuros y La Ira de los Justos. Y es que el público ama las novelas de Manel Loureiro. De hecho, han sido traducidas a varios idiomas y se ha vendido numerosas copias en Estados Unidos. Una serie de logros que lo han posicionado como uno de los pocos autores contemporáneos en castellano que ha vendido más de 200.000 ejemplares al otro lado del charco. Con Cuando la tormenta pase, uno de sus trabajos, obtuvo el Premio de Novela Fernando Lara 2024. Así pues, Manel Loureiro publicó, recientemente, Antes de que todo cambie, un thriller que se ha presentado como su última novela.

El lado más personal de Manel Loureiro

En redes sociales, Manel Loureiro intenta tener un contacto cercano con su público. De hecho, en plataformas como Instagram, el escritor cosecha más de 20.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales o eventos a los que asiste.

«Escribo. Me leen en muchos idiomas y en países muy raros. También hago más cosas. Estoy subido en un avión todo el rato», se presenta en su biografía. En lo personal, siempre se ha mostrado como un hombre muy reservado con su vida privada. Por ello, se desconoce si su corazón se encuentra ocupado o no.