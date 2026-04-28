Quién es Sergio Pazos: su edad, su pareja, de dónde es y su biografía

Formar parte de la industria televisiva no es fácil, pero hay rostros que consiguen hacerse un hueco gracias a su profesionalidad, talento o simpatía con el público. Si hacemos un breve repaso por figuras que, en algún momento, llegaron a ser habituales en nuestra televisión, el nombre de artistas como Sergio Pazos no puede faltar en nuestra lista. Y es que el artista, cuyo nombre real es Luis Sergio Pazos Huete, siempre supo que quería dedicarse al mundo del entretenimiento. Por ello, apostó por perseguir sus sueños. ¡Y lo consiguió!

Nacido el 4 de abril de 1965 en Galicia, Sergio Pazos es un actor, cómico, presentador y reportero. Su decisión de ir labrando su carrera profesional en el medio artístico comenzó en los años 80, momento en el que formó parte de varias compañías teatrales. Unos primeros pasos que, posteriormente, le abrieron las puertas a muchos proyectos como actor. De hecho, en su tierra natal, es recordado con cariño por su papel de Paspallás en la comedia Pratos combinados. Una popularidad que creció con rapidez en los años 90. Pero, ¿cuál es el lado más profesional y el más personal del actor? Realizamos un breve repaso.

El lado más profesional de Sergio Pazos

La fama nacional llega a la vida de Sergio Pazos en 1996, pues fue elegido para formar parte del programa Caiga quien caiga. Y es que el artista era uno de los populares reporteros que daban forma al contenido del formato. Un éxito audiovisual que, además, era presentado por El Gran Wyoming, Javier Martín y Juanjo de la Iglesia. Sin embargo, el formato concluyó en el 2002 y el cómico tuvo que adentrarse en nuevos horizontes.

En el 2006 fue colaborador de Channel nº4, programa de Cuatro. Pero, lejos de dejarlo aquí, Pazos también continuó labrándose su carrera como actor. De hecho, llegó a aparecer, brevemente, en proyectos como Farmacia de guardia, Los ladrones van a la oficina y Todos los hombres sois iguales. Asimismo, en la gran pantalla, el gallego también ha estado presente. De hecho, en su currículum figuran títulos como Ni se te ocurra…, La ley de la frontera, Tuno negro, El lápiz del carpintero, ¡Hay motivo!, Hot Milk o El donde la deuda, entre otros proyectos.

El lado más personal de Sergio Pazos

En redes sociales, Sergio Pazos intenta mantener un perfil cercano con su público. En plataformas como Instagram, el artista acumula más de 19.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales o momentos que marcan sus días.

Por otro lado, a nivel sentimental, el actor siempre se ha mostrado muy reservado. Durante sus años en el foco mediático, no se ha conocido una pareja confirmada del artista. Pero, es que él mismo ha comentado que prefiere alejar su vida personal del foco mediático.