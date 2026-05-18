En tierra lejana, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 12 de mayo, los espectadores disfrutaron de un nuevo capítulo de En tierra lejana y fueron testigos de cómo Alya empieza a desconfiar de lo que sucede a su alrededor. Y todo porque, en el hospital, escuchó por casualidad una conversación entre Mine y Cihan en la que él le pide que despida al doctor Ugur. Más tarde, Cihan trata de restar importancia a lo sucedido, asegurando que todo se debe a la cercanía del médico con Alya. Por si fuera poco, la familia de Sedat formaliza la petición de mano de Zerrin, mientras que Kaya se niega rotundamente a aceptar la situación, dejando muy claro que no piensa renunciar a ella.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia han podido ver cómo, al enterarse de que la boda se celebrará al día siguiente, Kaya pierde el control y acude a casa de Zerrin sin importarle en absoluto las consecuencias. De hecho, en un ataque de rabia, opta por destrozar el coche de la familia de Sedat. En paralelo, Sahin vuelve a enfrentarse a Cihan y le exige la parte de las tierras que pertenecen a Ecmel. El conflicto alcanza un nuevo nivel el día de la boda, mientras que Kaya logra infiltrarse en la celebración haciéndose pasar por repartidor. Así pues, logra entrar en la habitación de Zerrin y acaba huyendo con ella antes de que pueda casarse con Sedat.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, lunes 18 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a poder ver cómo Alya se encuentra inesperadamente con Cihan a la salida de casa de Mine. Ella pregunta qué hace allí y él trata de restarle importancia, asegurando que pasaba por la zona y quería recogerla. La boda de Zerrin da un giro completamente inesperado cuando Fidan va a buscarla para la ceremonia y descubre que no está en la habitación.

Sedat, por su parte, presencia el momento y enseguida descubre qué ha ocurrido: está convencido de que Kaya la ha secuestrado. Este, con ayuda de Kadir, lleva a Zerrin a una casa apartada, dispuesto a impedir la boda. La desaparición de la joven desata el caos, y toda la familia acaba reuniéndose en la mansión para tratar de controlarla.

Cihan, por su parte, logra hablar con Kaya y el joven le confirma que se ha llevado a Zerrin. Lejos de arrepentirse, este deja claro que no está dispuesto a dar marcha atrás. Todavía afectada por lo sucedido, Zerrin plantea mentir a sus familias y decir que se fue porque estaba profundamente asustada. No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana, esta noche a partir de las 23:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Antena 3.