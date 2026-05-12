En tierra lejana, con el paso de las semanas, se ha ganado a pulso ser una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 11 de mayo, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana en Antena 3. De esta manera tan concreta, observaron cómo la relación entre Sahin y Nare atraviesa uno de sus peores momentos, después de que él haya descubierto que fue ella quien dio el aviso a la gendarmería sobre la fuga de Ecmel. De esta forma, Nare le explica que escuchó esa información por casualidad, pero no era capaz de permitir que eso sucediese. Sahin está muy dolido al no esperar una traición semejante de su parte.

Lejos de que todo quede ahí, los seguidores de esta historia fueron testigos de cómo la relación entre Cihan y Alya se estrecha cada vez más. Hasta tal punto que Sadakat los encuentra durmiendo juntos en la misma camilla en el hospital de campaña. Es por eso que no tarda en insinuar a Cihan que podría estar enamorándose de Alya. Todo ello mientras Fidan, Sahin y Zerrin visitan a Ecmel en prisión después de que el intento de fuga haya fracasado. Visiblemente furioso por lo ocurrido, Ecmel insiste en que Zerrin debe casarse con Sedat. Ella, presionada por la situación, acaba aceptando. En cuanto a Alya, se queda sin palabras al descubrir que Mine y Cihan mantienen una relación. Por lo tanto, se trata de una revelación que vuelve a sacudir todo lo que creía entender de él. Sihan, por su parte, se muestra decidido a luchar por lo que considera suyo dentro de su familia.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, martes 12 de mayo?

De esta manera tan concreta, vamos a ser testigos de cómo Alya empieza a desconfiar de lo que sucede a su alrededor. Y más aún cuando, en el hospital, escucha por casualidad una conversación entre Mine y Cihan en la que él le pide que despida al doctor Ugur. Aunque más tarde Cihan trata de restarle importancia, las dudas no hacen más que aumentar en Alya.

En cuanto a la familia de Sedat, optan por formalizar la petición de mano de Zerrin, dejando el matrimonio prácticamente cerrado. A pesar de todo, Kaya se niega en rotundo a aceptar la situación y deja muy claro que no va a renunciar a ella, bajo ningún concepto. Al descubrir que la boda se celebrará al día siguiente, pierde el control, se presenta en casa de Zerrin, donde acaba destrozando el coche de Sedat. Sahin, por su parte, vuelve a enfrentarse a Cihan y le exige parte de las tierras que pertenecen a Ecmel.

Como es de esperar, Cihan se mantiene firme y le hace saber que las tierras de la familia Albora no pueden dividirse. Un comentario que provoca que la distancia entre ambos aumente considerablemente. Todo ello mientras llega el día de la boda y Kaya se infiltra en la celebración hasta llegar a la habitación de Zerrin. Juntos escapan antes de que pueda celebrarse la ceremonia. No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana esta noche, a partir de las 23:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Antena 3.