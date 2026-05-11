En tierra lejana, poco a poco y con el paso de las semanas, se está convirtiendo en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 5 de mayo, los espectadores de Antena 3 disfrutaron de una nueva entrega de En tierra lejana, en la que fueron testigos de cómo Sahin hace todo lo que está en su mano para negociar con su padre. Hasta tal punto que le propone que, si rompe el compromiso de Zerrit con Sedat, él colaborará en su plan de fuga del hospital. En cuanto a Ecmel, acepta el trato, aunque lo hace con una condición: exige a su hija que prometa que no va a volver a ver a Kaya. Al sentirse acorralada, termina aceptando.

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ser testigos de cómo una nueva redada durante un cargamento hace saltar todas las alarmas. Hasta tal punto que vuelven a surgir las sospechas de que existe un topo en el entorno de Cihan. Alya trata de mantener cierta normalidad y le confiesa a Cihan que ha quedado con Mine. En ese encuentro, Mine reconoce que está viendo a un hombre casado con un hijo. Una revelación que genera aún más incomodidad a la situación. En el momento en el que Cihan se entera, no tarda en advertir a Mine que se mantenga alejada de Alya. Nare, por casualidad, escucha a Sahin y Demir hablando de la huida de Ecmel, por lo que opta por avisar a la gendarmería para tratar de evitarlo. Antes de poder escapar, Ecmel es detenido por las autoridades. Todo ello mientras Alya se desplaza a la frontera como voluntaria tras un brote de gripe.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, lunes 11 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ver cómo la relación entre Nare y Sahin no está pasando por su mejor momento, ni mucho menos. Y todo después de que él haya descubierto que fue ella quien avisó a la gendarmería de la fuga de Ecmel.

Nare le explica que lo escuchó por casualidad y no iba a permitir que se escapase así como así. Es más, le da un toque de atención por haberse involucrado en algo así. En cuanto a la relación de Cihan y Alya, continúa estrechándose poco a poco. Hasta tal punto que Sadakat los encuentra durmiendo juntos en la misma camilla en el hospital de campaña. ¿Está Cihan enamorándose de Alya?

Ecmel insiste en que Zerrin debe casarse con Sedat y ella, visiblemente presionada por la situación, termina aceptándolo. En cuanto a Alya, descubre que Mine y Cihan mantienen una relación, por lo que se trata de una revelación que vuelve a sacudir, de lleno, todo lo que creía entender de él. No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana esta noche, a partir de las 23:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Antena 3.