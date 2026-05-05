Es evidente que En tierra lejana, poco a poco y con el paso de las semanas, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 4 de mayo, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo Alya está a punto de marcharse a Nueva York junto a su hijo, pero, en el último momento, decide cambiar de idea. Y es que el hecho de haber visto a Cihan ha hecho que todo cambie, hasta tal punto que decide quedarse. Kaya trata de retomar el contacto con Zerrin, pero ella continúa evitando cualquier acercamiento. Cuando se ven las caras, Zerrin deja claro que no pueden seguir viéndose, al recordarle que trató de acabar con la vida de su padre.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de Antena 3 fueron testigos de cómo Sedat ha optado por dar un paso adelante. Así pues, con el respaldo de Ecmel, decide pedir la mano de Zerrin. Todo ello mientras Nare suplica a Sahin que haga todo lo que esté en su mano para impedir la boda. Ecmel continúa moviendo sus piezas desde el hospital, mientras que confiesa a Sahin que se está planteando escapar con la ayuda de Demir para tratar de debilitar a Cihan y, de este modo, hacerse con el control del negocio. En cuanto a Sadakat, sufre un problema de salud y es trasladada al hospital, donde acaba descubriendo una pieza clave de su pasado. Es por eso que no duda en reunir a sus hijos para confesarles que Ecmel es el verdadero padre de Boran y, por ende, es el abuelo de Deniz.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, martes 5 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a ser testigos de cómo Sahin trata de negociar con su padre al proponerle que, si rompe el compromiso de Zerrin con Sedat, él colaborará con su fuga del hospital. Ecmel acepta, aunque con una condición, y es que prometa que no va a volver a ver a Kaya. Visiblemente acorralada, Zerrin termina aceptando.

Una nueva redada durante un cargamento hace saltar todas las alarmas, hasta tal punto que todos creen que existe un topo en el entorno de Cihan. En cuanto a Alya, trata de mantener normalidad y confiesa a Cihan que ha quedado con Mine. Durante ese encuentro, Mine reconoce que está viendo a un hombre casado con un hijo. Cuando Cihan se entera de esta información, no duda en advertirle que mantenga las distancias con Alya.

La protagonista de esta historia, por su parte, decide trasladarse a la frontera como voluntaria ante un brote de gripe. De esta forma, Cihan también acude a ese lugar y acaba enfermando, lo que provoca un nuevo acercamiento entre ambos. Todo ello mientras Cihan aprovecha esta situación para sorprender a Alya con un regalo por su cumpleaños. No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana esta noche, a partir de las 23:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Antena 3.