¿Por qué se llama Operación Kitchen? No tiene nada que ver con la cocina

El castellano político y judicial está lleno de términos que, de primeras, resultan desconcertantes e incluso cómicos. Basta con abrir cualquier periódico para encontrarse con «palabros» que parecen no tener relación de ningún tipo con el ámbito político. Uno de los más repetidos en los últimos días es el de la conocida ‘Operación Kitchen’. Y, spoiler: no tiene nada que ver con recetas, ni bathcooking. Se trata, en realidad, de una de las tramas de espionaje ilegal más controvertidas de la historia reciente de la política española.

Una operación de espionaje en el centro de la polémica

La llamada Operación Kitchen es una investigación judicial que gira en torno a un presunto dispositivo parapolicial puesto en marcha entre 2013 y 2016 para espiar al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. El objetivo, habría sido hacerse con documentación comprometedora relacionada con la conocida ‘caja B’ del partido.

Este operativo se enmarca dentro del caso Tándem, vinculado al excomisario José Manuel Villarejo, figura clave en múltiples investigaciones por presuntas actividades ilícitas.

¿Por qué se llama ‘Kitchen’?

El nombre de la operación es uno de los aspectos que más curiosidad genera. Lejos de ser una elección aleatoria, ‘Kitchen’ (cocina, en inglés) proviene del alias de uno de los implicados: José Luis Olivera, conocido como ‘el cocinero’.

Este apodo no hacía referencia a ninguna habilidad culinaria, sino a su supuesta capacidad para ‘cocinar’ operaciones, informes y maniobras dentro del entramado policial. De ahí que el dispositivo acabara adoptando ese nombre en clave.

Los protagonistas de la trama

Además de Villarejo y Olivera, en la operación habrían participado otros mandos policiales como Enrique García Castaño. La investigación también apunta a responsabilidades políticas, llegando a implicar al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

Uno de los elementos más controvertidos fue la captación del chófer de la familia Bárcenas como confidente, quien habría recibido pagos con fondos reservados a cambio de facilitar información y acceso a documentación privada.

Nombres en clave: una práctica habitual

El uso de nombres como ‘Kitchen’ responde a una práctica habitual en las fuerzas de seguridad. Estas denominaciones sirven para identificar operaciones de forma sencilla y, al mismo tiempo, evitar revelar detalles sensibles durante las investigaciones.

Así, casos como Gürtel, Malaya o Púnica siguen la misma lógica: términos que aparentemente no tienen ninguna relación, acaban dando nombre a tramas judiciales más complejas.