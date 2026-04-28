Juicio por el ‘caso Kitchen’, en directo hoy: última hora de los imputados y declaraciones de Diego Pérez de los Cobos y Silverio Nieto

El juicio del caso Kitchen celebra este 28 de abril una nueva jornada clave en la Audiencia Nacional, con la declaración como testigo del coronel Diego Pérez de los Cobos. La vista sigue centrada en esclarecer el uso de fondos reservados en esta presunta operación parapolicial, que habría sido impulsada desde el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy para obtener información del ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

Pérez de los Cobos ya ha defendido en fase de instrucción que su papel se limitaba a un control contable formal de esos fondos y ha negado conocer el destino concreto del dinero o la propia operación Kitchen. En esta misma sesión también está prevista la declaración del sacerdote Silverio Nieto, en relación con los mensajes intercambiados con el ex secretario de Estado Francisco Martínez, que podrían arrojar luz sobre el alcance político y la cadena de responsabilidades en una de las causas más sensibles derivadas del caso Gürtel.

Juicio por la operación Kitchen, en directo: última hora de la declaración del coronel Diego Pérez de los Cobos