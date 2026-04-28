Juicio por el ‘caso Kitchen’, en directo hoy: última hora de los imputados y declaraciones de Diego Pérez de los Cobos y Silverio Nieto
La vista sigue centrada en esclarecer el uso de fondos reservados en esta presunta operación parapolicial
Quién es quién en el ‘caso Kitchen’: los principales acusados y testigos de la trama que destapó OKDIARIO
El juicio del caso Kitchen celebra este 28 de abril una nueva jornada clave en la Audiencia Nacional, con la declaración como testigo del coronel Diego Pérez de los Cobos. La vista sigue centrada en esclarecer el uso de fondos reservados en esta presunta operación parapolicial, que habría sido impulsada desde el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy para obtener información del ex tesorero del PP Luis Bárcenas.
Pérez de los Cobos ya ha defendido en fase de instrucción que su papel se limitaba a un control contable formal de esos fondos y ha negado conocer el destino concreto del dinero o la propia operación Kitchen. En esta misma sesión también está prevista la declaración del sacerdote Silverio Nieto, en relación con los mensajes intercambiados con el ex secretario de Estado Francisco Martínez, que podrían arrojar luz sobre el alcance político y la cadena de responsabilidades en una de las causas más sensibles derivadas del caso Gürtel.
Juicio por la operación Kitchen, en directo: última hora de la declaración del coronel Diego Pérez de los Cobos
Silverio Nieto niega hablar con Francisco Martínez de la operación
En su testifical, y tras mostrarle los mensajes intercambiados con Francisco Martínez, el cura afirma que «personalmente» no ha tenido contacto con el ex nº2 de Interior sobre esta operación. «Nunca jamás he hablado con Francisco Martínez» sobre ello, ha declarado Nieto, alegando que los mensajes que se exponen «son del año 2019», años después de lo sucedido.
Comienza la jornada en el juicio de la ‘operación Kitchen’
Silverio Nieto, cura y confesor de Jorge Fernández Díaz, es el primer testigo en declarar este martes en la Audiencia Nacional. Nieto, además de a Fernández Díaz, dice conocer a otro de los acusados, Francisco Martínez, ex nº2 de Interior, aunque asegura no haber intercambiado mensajes con él.
Por qué no hay juicio en el Supremo hoy
Este martes no hay jornada en el juicio a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo. Será mañana, miércoles, el día más esperado, con las declaraciones de los acusados.
¿A qué hora empiezan las declaraciones hoy en la ‘operación Kitchen’?
A partir de las 10:00 horas en la Audiencia Nacional, se sucederán las testificales de hoy en el juicio de la operación Kitchen. Quizá sin el interés general del lunes, con las declaraciones de Willy Bárcenas o Soraya Sáenz de Santamaría, entre otros, pero la jornada del martes también tiene suma relevancia para el caso.
Turno para Pérez de los Cobos
Una vez finalizada la testifical de Silverio Nieto, es el turno del coronel Diego Pérez de los Cobos, que declara en estos momentos en la Audiencia Nacional.