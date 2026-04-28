Letra de ‘Despierto amándote’, de Miranda! & bailamamá, sintonía de ‘La Vuelta 2026’
De 'Benidorm Fest 2026' a sintonía de 'La Vuelta 2026'
Benidorm Fest 2026 se convirtió en una de las ediciones que más éxito ha cosechado de todas las que se han celebrado desde la victoria de Chanel allá por 2022. Happy FM ha tenido el privilegio de ver crecer este festival que, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una auténtica oportunidad para grandes talentos y promesas de nuestro país. Un claro ejemplo lo encontramos precisamente en TonyGrox y LUCYCALYS, ganadores de esta edición con un hit como es T AMARÉ. Ahora, RTVE ha querido seguir apostando fuerte por el festival, al escoger una canción de Benidorm Fest 2026 como sintonía oficial de La Vuelta 2026: Despierto amándote de Miranda! & bailamamá.
Los argentinos y el también componente de Varry Brava se animaron a participar en este certamen después de lo sumamente bien que se lo pasó Óscar en la primera edición, cuando brilló con luz propia junto a su grupo con ese Raffaella que se ha convertido en historia del festival. Ahora, quiso volver a probar suerte junto a Miranda! y un tema de lo más pegadizo que lleva por título Despierto amándote. Su curiosa y peculiar puesta en escena no dejó indiferente a nadie, hasta tal punto que lograron colarse en la Gran Final del certamen musical. Aunque no lograron la victoria, sí que se convirtieron en una de las canciones más escuchadas del Benidorm Fest 2026. Algo que aumentará considerablemente en los próximos meses, al ser la sintonía oficial de La Vuelta 2026. ¡Se lo han ganado a pulso!
Letra de ‘Despierto Amándote’, de Miranda! & bailamamá (‘La Vuelta 2026’):
Despierto amándote sin paz y sin cura
Y me has pedido que lo deje de hacer
Pero no puedo controlar la locura
Desde que te, desde que te probé
Despierto amándote parece que mucho
Nunca se ha visto y no se puede ver
En conclusiones por las cosas que escucho
No está tan mal, pero tampoco bien
Iaiai, oaiai
Siento que tú te me estás cansando
Iaiai, oaiai
De tanto quererte tanto, tanto (Tanto, tanto)
Iai, iai
No entiendo nada, ¿qué está pasando?
Iaiai, iaiai
Me perdí por tu amor
Despierto amándote desde hace bastante
Pero hace poco fui de cero a cien
Aceleré pero tú no aceleraste
Y me quedé lejos mirándote
Despierto amándote
En otro mundo
Despierto amándote
En lo profundo
Iaiai, oaiai
Siento que tú te me estás cansando
Iaiai, oaiai
De tanto quererte tanto tanto
Es por el amor, que pierdo el control
Y el ritmo de la respiración
Auxilio doctor, es mucha presión
Amar así me acelera la respiración
Iaiai, oaiai
Siento que tú te me estás cansando
Iaiai, oaiai
De tanto quererte tanto tanto
Iai, iai
No entiendo nada, ¿qué está pasando?
Iaiai, iaiai
Me perdí por tu amor