El truco fitness de Bad Gyal (29 años): «Como muchísimos al día»

El pasado lunes 27 de abril, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de la primera entrega de El Hormiguero de esta semana. De esta forma, Pablo Motos y sus hormigas recibieron en plató a Bad Gyal, que llegaba para hablar no solamente de su gira Más Cara Tour, sino también de su álbum Más Cara que vio la luz a principios de marzo. La propia artista ha reconocido que se trata de un proyecto verdaderamente personal que está marcado, especialmente, en aquella música que marcó un antes y un después en sus primeros recuerdos. Todo ello mientras sigue moldeando, en mayor o menor medida, su evolución artística. Por ese mismo motivo, Pablo Motos quiso preguntar a Bad Gyal por esta nueva etapa profesional que acaba de comenzar.

«Cumplo diez años de carrera y tengo muchos fans que han estado conmigo desde el principio, y me dicen que quieren de vuelta a la antigua Bad Gyal, pero yo ya no soy esa», afirmó en El Hormiguero. Acto seguido, la artista fue más allá: «Todos cambiamos y evolucionamos y creo que, como artista, tengo que poder crear y expresarme tal y como soy ahora. Nunca hago las cosas para complacer, siempre he hecho lo que he querido». Respecto a su edad, el presentador de Antena 3 quiso hacer saber a los espectadores que la catalana, en poco tiempo, alcanzaría los 30 años, edad en la que se suele sufrir «la primera crisis»: «He tenido unos veinte maravillosos, sobre todo los últimos», comenzó explicando la invitada de El Hormiguero. «Me siento muy mujer, muy cómoda en mi piel. Evidentemente, me aferraría a los veinte para siempre, a ser joven eternamente, pero estoy ready para la treintena», afirmó.

En un momento dado de la entrevista, Pablo Motos quiso saber más detalles de la gira de Bad Gyal. Es por eso que quiso saber si su invitada era de las que veía la actuación después de un show para visualizar los defectos y aprender de ellos, o todo lo contrario. «Sí, soy medio loca y workaholic, no lo puedo evitar», comenzó diciendo.

La rutina fitness de Bad Gyal

Y añadió: «Soy una friki del control, y sé que no es bueno; me cuesta mucho no mirarlo todo muchas veces y examinar cada cosa para dar lo mejor. Al final, si te dedicas a lo que te gusta, tienes pasión y quieres hacerlo bien para el público, tienes que estar muy pendiente», explicó, bajo la atenta mirada del presentador de El Hormiguero.

Además, Bad Gyal reconoció que, tras los conciertos, se marcha al hotel a descansar: «Antes me iba de fiesta, ahora ya no. Voy a dormir porque por las mañanas entreno siempre». Fue entonces cuando el de Requena quiso saber si lo que le habían dicho era cierto, y es que la catalana pide que haya huevos duros en su camerino.

«Sí, soy una chica fit, entreno mucho, y los huevos duros son mi snack. Como muchísimos al día», comenzó diciendo. Es más, no dudó un solo segundo en compartir un dato con los espectadores de El Hormiguero: «Puedo comer media docena cada día», explicó, dejando a todos completamente sin palabras.