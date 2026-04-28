Colas kilométricas en Alcampo por la televisión de 40 pulgadas y 60HZ por 179 euros

Alcampo ha puesto en oferta una televisión de 40 pulgadas por 179 euros. Esta cadena de supermercados, que se caracteriza por publicar en su página web algunos productos con grandes descuentos, acaba de publicar una TV de última generación a un precio rompedor. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la televisión de 40 pulgadas que Alcampo ha puesto a la venta por solo 179 euros.

Alcampo es una de las cadenas de supermercados más importantes de España; cuenta con más de 500 establecimientos. Casi un centenar son hipermercados que están repartidos por todo el territorio, en el que se pueden encontrar productos de todo tipo: desde comida a ropa, productos del hogar hasta aparatos eléctricos. La cadena francesa también se ha hecho fuerte en los últimos tiempos en el comercio online, donde suele publicar ofertas agresivas para llamar la atención de los potenciales compradores.

La última tiene que ver con una televisión de 40 pulgadas que han puesto a la venta a través de su página web, en la que se ofrece la posibilidad de entrega a domicilio y algo más importante: la opción de financiarla a tres meses sin el pago de intereses. La cadena de supermercados francesa también pone este producto electrónico a disposición de las personas que quieran adquirirlo a través de una tienda física.

La televisión en oferta en Alcampo

La televisión de 40 pulgadas que Alcampo ha puesto a la venta por 179 euros es una Smart TV de la marca VIDAA. Este dispositivo es un producto de última generación que permitirá a los compradores acceder a todo tipo de aplicaciones de streaming, como pueden ser Netflix, HBO o Prime Video. También se podrá acceder a otras apps como YouTube, que se ha convertido en uno de los servicios más demandados en los últimos años.

Esta televisión de 40 pulgadas tiene una resolución de imagen Full HD y ofrece la posibilidad de conectar otros dispositivos a través de los puertos USB y HDMI. Estas son todas las características de esta televisión de Alcampo que está en oferta por 179 euros a través de su página web. Todas las características son las siguientes:

Bluetooth

Clase energética: E

Color: negro.

Hercios: 60

Pulgadas: 40

Sistema operativo: VIDAA

Tecnología DOLBY DIGITAL PLUS

Resolución imagen: FULL HD

Altavoces (n.º y potencia): 2×8 W

Tipo de pantalla LED

ALTO (cm): 54.6

ALTO PACKAGING (cm): 84

ANCHO (cm): 89.1

ANCHO PACKAGING (cm): 56

PROFUNDO (cm): 19

PROFUNDO PACKAGING (cm): 95

Consumo eléctrico: 36

Puerto: 2 USB 2.x hasta 480 Mb/s

Puerto: 3 HDMI 1.x hasta 4K a 24 Hz

DESC. ARTÍCULO: TV 40 LED FHD VIDAA. QILIVE Q40FS251B

MODELO: Q40FS251B

Nombre del fabricante o importador: EXPRESS LUCK EUROPE ELECTRIC KFT

Alcampo también ofrece la posibilidad de hacer la compra a través de internet, enviando a domicilio este producto en menos de una semana. Los potenciales clientes también podrán acceder a una financiación sin intereses en tres meses, en los que se pagará una mensualidad de 59,67 euros al mes.

Alcampo también ofrece una serie de descuentos a los madrileños con motivo del Día de la Comunidad de Madrid, que se celebra este dos de diciembre. Introduciendo el código «castizo», los ciudadanos podrán disfrutar de «20 euros de descuento aplicable en tu primera compra online siempre que esta sea superior a 100 euros utilizando el código castizo hasta el 30 de abril de 2026». También disfrutarán de otro «20 euros en la segunda y 20 euros en la tercera con un importe mínimo de cada una de 100 euros, utilizando el código 2×20 hasta el 31 de octubre de 2026».