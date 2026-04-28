Regalos típicos por el Día de la Madre: las mejores opciones si te has quedado sin ideas

El Día de la Madre se celebra este próximo domingo 3 de mayo, y sabemos que se trata de una fecha que muchos aprovechan para reunirse en familia y compartir tiempo juntos, especialmente además si no has programado escapada alguna por el puente de mayo. De este modo, no debes olvidarte de la importancia de sorprenderla y si deseas comprar algo, todavía tienes tiempo, aunque si no quieres caer en cosas que tal vez ya has comprado otros años, aquí tienes regalos por el Día de la Madre y que son las mejores opciones si te has quedado sin ideas.

Esta celebración dedicada a todas las madres no es un día festivo, como lo puede ser el viernes que viene, que es el Día del Trabajador, pero como cae en domingo sí que es siempre un día especial, y más estando ya en mayo, un mes primaveral en el que seguramente, tendremos una jornada llena de sol y agradables temperaturas. Por ello, podemos organizar por ejemplo una comida frente al mar, si vivimos en un lugar de costa o tal vez, elegir un restaurante que le guste y sin que lo espere, llevarla para que toda la familia le de una sorpresa. Pero no podemos olvidar además hacerle un regalo que aunque sea típico, como unas flores, o un perfume, seguro que le va a encantar.

Regalos para casa por el Día de la Madre

Una de las primeras cosas que te proponemos son los productos para el hoga, que se han convertido en una de las opciones más habituales en campañas como esta, sobre todo porque responden a una lógica sencilla y que no es otra que poder regalar algo que se vaya a usar. Dentro de este grupo entran soluciones muy concretas, como organizadores de cocina, cajas de almacenaje o accesorios para mejorar el orden en casa. Son productos que se encuentran fácilmente en tiendas como IKEA, Leroy Merlin o incluso supermercados, con precios que suelen moverse entre los 5 y los 25 euros.

También destacan pequeños aparatos que facilitan tareas cotidianas. Desde espumadores de leche hasta básculas de cocina digitales, con precios que en muchos casos no superan los 20 o 30 euros. No son regalos llamativos, pero sí prácticos, y eso es precisamente lo que muchos consumidores están priorizando.

Perfumes y belleza

Como estamos hablando de regalos que sean típicos o que nos permiten acertar en días como el de la madre, los perfumes o cofres de belleza, maquillaje o cremas no pueden faltar. Según el gusto de tu madre puedes seleccionar una fragancia que le guste, o ese cosmético que nunca falta en su neceser, pero si no tienes idea, puedes ir a tiendas como Primor por ejemplo, donde tienen ofertas especiales precisamente para el Día de la Madre, algunas con rebajas destacadas como vemos en la foto a continuación:

Suscripciones y servicios

Otra de las opciones que más ha crecido en los últimos años es la de regalar servicios en lugar de objetos físicos. Aquí entran desde plataformas de contenido hasta propuestas más concretas como clubes de lectura o envíos periódicos.

Las suscripciones a plataformas de streaming siguen siendo una de las opciones más utilizadas, con precios que suelen situarse entre los 6 y los 13 euros al mes según el servicio. A esto se suman otras alternativas como aplicaciones de audiolibros o música, que también se pueden regalar mediante códigos o tarjetas.

Por otro lado, están las cajas mensuales, ya sean de productos gourmet, cosmética o incluso café. En muchos casos parten de unos 15 o 20 euros, y permiten alargar el regalo más allá del propio domingo, algo que cada vez se valora más.

Plantas y decoración

Aunque las flores siguen teniendo su espacio en esta fecha, cada vez es más frecuente optar por alternativas que duren más tiempo. Las plantas de interior se han consolidado como una opción intermedia entre lo decorativo y lo funcional. Y también tienes plantas de temporada por las que apuestan viveros, pero también supermercados como por ejemplo Lidl que como puedes ver en esta foto, apuestan esta semana por distintas especialidades a partir de los 4,99 euros, y todas perfectas para el Día de la Madre.

Tarjetas regalo

Y por último, las tarjetas regalo continúan siendo una de las opciones más utilizadas cuando no se tiene claro qué comprar. Su principal ventaja es evidente: permiten que la persona elija por sí misma. De este modo, grandes cadenas como Zara, Amazon o El Corte Inglés ofrecen este formato con importes que suelen empezar en los 10 o 20 euros. Además, muchas de ellas permiten el envío digital, lo que facilita resolver el regalo sin necesidad de desplazarse. Y lo mejor, es que en la mayoría de los casos no caducan así que si no encuentra nada que le guste ahora, puede hacer su compra cuando quiera.