Alcampo ha anunciado que ha invertido más de 52 millones de euros en 2025 en la reforma y modernización de 26 establecimientos (cinco hipermercados y 21 supermercados) repartidos en nueve comunidades autónomas. En concreto, gran parte de estos locales que han sufrido una reforma se trata de los supermercados que Alcampo le compró a Dia en 2023. Y la suma de las reformas de estos locales supone más de la mitad de estos 52 millones, es decir, más de 26 millones.

Así, algunos de los supermercados cuyas reformas prevé Alcampo se encuentran en la lista de locales que le compró a Dia. Estamos hablando de que en Valladolid, la compañía ha renovado el supermercado de la calle Portillo de Balboa (800.000 euros); en Salamanca, se ha reformado el supermercado del Paseo de Canalejas, con una inversión de 1.114.000 euros; en Palencia, se ha acometido la reforma integral del supermercado de la calle Mayor Principal, con 1.120.000 euros; en Burgos, ha tenido lugar la modernización del centro de Miranda de Ebro (700.000 euros); en Madrid, se ha hecho la reforma del supermercado en la Calle Cerro De Carrasqueta (1,2 millones de euros), y en Aranjuez (1,1 millones de euros); en el País Vasco, se ha realizado la reforma integral del hipermercado de Irún, con un coste de 8 millones de euros; en Aragón, se han renovado los centros en Avenida de Salvador Allende (1,2 millones), calle de Pablo Neruda (1,08 millones de euros) y Aljafería en el Paseo de María Agustín (1,1 millones); en Asturias, el supermercado de la calle El Dorado (1,5 millones de euros).

Unas reformas que ya suman 18.914.000 millones y a las que hay que sumar la renovación de varios supermercados en Castilla y León, con un coste de 9 millones, ya que esta comunidad fue en la que más supermercados compró Alcampo a Dia, un total de 65 locales. Por tanto, con la suma de la reforma de los locales de Castilla y León ya supondría una cifra que superaría los 26 millones de euros, más de la mitad de estos 52 millones.

Por otro lado, en el caso de Alcampo llama la atención que haya perdido una décima de cuota de mercado durante este 2025 en comparación con 2024, ya que ha pasado de un 3% a un 2,9%. En concreto, este dato desconcierta, debido a que lo más lógico es que tras la compra de Alcampo a Dia de 224 supermercados en 2023, y tras la remodelación y apertura de 218 de ellos, la cuota de mercado tendría que haber subido, en lugar de bajar, al contar con más establecimientos.

La compra de Alcampo de los supermercados de Dia

Alcampo destinó 267 millones a comprar las tiendas de Dia con el objetivo mejorar su formato de proximidad ante la crisis que vive el hipermercado. No obstante, tras la compra, en 2024, Alcampo ya tuvo que cerrar algunos locales, e incluso aplicar un ERE. Estas dificultades con las nuevas tiendas de Dia quedaron reflejados en sus cuentas en España con unas perdidas que alcanzaron los 16 millones.

Así, Alcampo España registraba en 2024 un deterioro de 8,9 millones en su inmovilizado intangible por la decisión de cerrar establecimientos adquiridos a Dia, a los que se sumaron otros 2,31 millones por los que cerraron en 2024.