Mercadona deja sin palabras a sus clientes con la novedad que te salva los desayunos y te hace ahorrar mucho dinero

El desayuno se ha convertido en uno de esos momentos del día en los que cada vez cuesta más organizarse. Entre las prisas, el trabajo y el ritmo diario, mucha gente termina tirando de lo primero que tiene a mano. Y ahí es donde productos prácticos, sin complicaciones, están ganando cada vez más protagonismo en los supermercados. En ese contexto, Mercadona ha lanzado una novedad que está empezando a llamar bastante la atención entre sus clientes habituales que buscan soluciones rápidas para los desayunos.

No estamos hablando de que hayan sacado un producto revolucionario como tal, pero sí uno de esos que, cuando lo pruebas, entiendes rápido por qué puede quedarse en la rutina diaria. Se trata del aguacate en dados congelado de Hacendado, que es un producto que responde a un problema bastante común ya que si bien el aguacate gusta y se consume mucho, también es fácil fallar con él. O está duro, o se pasa en cuestión de horas, o directamente acaba en la basura. Y eso, además de incómodo, también es dinero que se pierde, de modo que Mercadona lo vende en este nuevo formato, perfecto para los desayunos y mucho más.

El producto de Mercadona que salva tus desayunos

Aquí la idea es bastante directa. Mercadona ofrece el aguacate ya pelado, cortado en dados y listo para usar, en formato congelado. El paquete es de 500 gramos y cuesta 3,50 euros. A simple vista puede parecer algo básico, pero en la práctica cambia bastante la forma de consumir este alimento. Ya no hay que estar pendiente de cuándo está en su punto, ni comprar varios «por si acaso». Tampoco hay que correr para consumirlo antes de que se estropee.

De este modo, con esta bolsa a mano y en el congelador, se saca la cantidad que necesitas, se deja unos minutos y listo. Sin más. Y ese detalle, que puede parecer pequeño, es precisamente lo que más valoran muchos clientes.

El motivo por el que gusta tanto a los «Jefes» de Mercadona

Gran parte del éxito de este producto está en la comodidad. El aguacate fresco tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes, y quien lo compra habitualmente lo sabe bien. Aquí todo eso desaparece. No hay sorpresas. No hay desperdicio. Y eso, al final, se nota.

Además, permite algo que no siempre es fácil con el producto fresco: ajustar mejor las cantidades. Si sólo quieres un poco para una tostada, coges unos dados y ya está. El resto se queda en el congelador sin problema.

También encaja bastante con la forma de comprar actual, dado que cada vez más gente busca soluciones rápidas, pero sin renunciar a comer algo decente. Y el aguacate, en ese sentido, sigue siendo uno de los alimentos más presentes en desayunos y comidas ligeras.

Ideal para desayunos, pero también para otros momentos

Aunque mucha gente está comprando estos dados de aguacate congelados de Mercadona para los desayunos, lo cierto es que se trata de un producto que tiene bastante más juego, ya que aunque son perfectos para las tostadas, también son una buena opción para echar en ensaladas, para platos fríos o incluso para cuando quieres preparar un guacamole sin complicarte demasiado. En el envase, de hecho, ya se sugieren este tipo de usos, lo que da una idea de por dónde va el producto y lo versátil que resulta.

Y luego está el tema de la conservación. Al estar congelado, aguanta mucho más tiempo sin perder propiedades, algo que con el aguacate fresco no siempre ocurre. Eso hace que sea fácil tenerlo siempre en casa sin preocuparse demasiado.

El precio también es algo que influye

Por último tenemos que resaltar, que más allá de la comodidad, hay otro factor que pesa bastante y que tiene que ver con el dinero, dado que el aguacate no es precisamente el producto más barato y, además, su precio suele variar bastante. A eso hay que sumarle el problema de que, si se estropea, directamente se pierde, por este motivo el hecho de encontrarlo en formato cerrado ayuda a controlar mejor el gasto ya que sabes lo que compras, sabes lo que te cuesta y, sobre todo, sabes que no lo vas a tirar.

Y además, los 3,50 euros por 500 gramos lo convierten en una opción bastante razonable si se compara con el precio del aguacate fresco en muchos momentos del año. Al final, no es solo una cuestión de precio, sino de aprovechar mejor lo que compras.

En definitiva, ya sabemos que no todos los productos nuevos acaban funcionando, sino que muchos pasan desapercibidos o no terminan de encajar en el día a día, pero estos dados de aguacate congelados, sin embargo, tiene bastantes papeletas para quedarse y ser un básico en la cesta de la compra de muchos clientes de Mercadona. No porque sea algo espectacular, sino precisamente porque resuelve algo muy concreto.

Hace más fácil consumir aguacate, evita desperdicios y ahorra tiempo. Y eso, en el ritmo actual, pesa más de lo que parece. Por eso no sorprende que cada vez más gente lo esté probando y que, poco a poco, vaya ganando sitio en la lista de la compra habitual.