El español que predijo el futuro e inventó el mando a distancia cuando aún no existía la televisión

El mando a distancia fue un invento español que fue capaz de adelantarse a todos cuando aún no existía la televisión. Qué fue primero el huevo o la gallina, parece que aquí también entramos en el debate en el primer invento, la televisión o el mando a distancia. Algo que vimos llegar los que ya tenemos una edad a todas las casas de una forma casi tan masiva como las televisiones, siendo un invento que se relacionaba con la modernidad y el estilo.

Estamos ante una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos afectará de lleno, en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. En estos días en los que cada detalle puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Recordar los tiempos en los que la televisión podría ser algo que todavía no ha llegado e imaginar al español que lo que hizo fue darnos una serie de detalles que pueden acabar siendo esenciales en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Este español se adelantó a todos

Aunque pueda parecer imposible, hay una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca, con algunos detalles que, sin duda alguna, serán los que nos afectarán en unas fechas en las que cada elemento puede caer en un momento importante.

Este invento que puede parecer imposible de tratar sin la ayuda de una imaginación enorme. La televisión llegó a España con la mirada puesta a una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos afectará en breve, con ciertos elementos que, sin duda alguna, acabará siendo esencial.

Este español puede acabar siendo el que nos ha dado alguna que otra sorpresa inesperada en unos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos lo que puede pasar en breve, en estos días en los que realmente cada elemento cuenta.

Es hora de saber qué nos estará esperando en estos días en los que realmente podremos sumergirnos de lleno en un detalle que podría acabar siendo lo que nos hará en estos días en los que realmente cada elemento puede ser esencial. Este español cambió la historia.

Predijo el futuro e inventó el mando a distancia antes de la televisión

Los españoles podemos estar por encima de lo que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Esta televisión que llegó a nuestras casas con la capacidad de reunir a las familias y hacer que, generalmente, los niños cambiarán de cadena antes de la llegada del mando a distancia.

Tampoco no es que hubiera muchas cadenas, pero deberemos empezar a tener en mente algunos elementos que pueden ser esenciales. Los expertos de la Universidad Politécnica de Madrid nos explican un poco más este descubrimiento español con nombre propio: «Torres Quevedo inventó y construyó el telekino para dirigir a distancia los dirigibles que en ese momento eran su actividad principal. Se trata de un autómata que ejecutaba órdenes transmitidas mediante ondas hertzianas. En 1903 presentó el telekino en la Academia de Ciencias de París, acompañado de una memoria y haciendo una demostración experimental. Ese mismo año obtuvo la patente en Francia, España, Gran Bretaña y Estados Unidos».

Siguiendo con la misma explicación: «La primera demostración en España fue en el frontón Beti-Jai donde movió un triciclo. Después ensayó al aire libre en la Casa de Campo moviendo un bote y la prueba final que tuvo más difusión fue la que realizó en la ría de Bilbao el año 1905. El 6 de septiembre de 1906 se hizo una nueva demostración en presencia del Rey Alfonso XIII y ante una gran multitud en el Puerto de Bilbao, maniobrando un bote desde la terraza del Club Marítimo del Abra».

Una serie de detalles que se han convertido en motivo para visitar un museo muy especial: «El año 2006 fue reconocido por la IEEE con un Milestone, que marcaba que el telekino fue un hito en la historia de la ingeniería a nivel mundial».

Este genio dispone de un Museo de lo más peculiar que merece la pena visitar: «La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos alberga la más importante colección de máquinas e instrumentos creados por el ingeniero de Caminos D. Leonardo Torres Quevedo y que constituye el Museo que lleva su nombre. El objetivo del Museo Torres Quevedo es la custodia y conservación de las piezas que constituyen su fondo así como el estudio y conocimiento de la obra de Torres Quevedo y la divulgación de su figura. Es por ello que el Museo ha colaborado en la puesta en marcha de varias exposiciones realizadas en los últimos años que han servido para que los visitantes de las mismas hayan podido conocer los prototipos originales del inventor. En los primeros años del siglo XX la fama de Leonardo Torres Quevedo era tal que el Gobierno dispuso en 1907 que el antiguo laboratorio-taller dirigido por él, que se encontraba anejo al Centro de Ensayos de Aeronáutica y que estaba dedicado al estudio del problema de la navegación aérea y de la dirección de la maniobra de motores a distancia, ampliase sus funciones convirtiéndose en el “Laboratorio de Mecánica Aplicada” con sede en una zona libre del frontón Bety-Jai donde ya no se jugaba».