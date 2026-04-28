«El crematorio presenta huecos o aperturas por los que podrían estar perdiéndose fragmentos óseos durante la incineración… Se indica que esta situación podría ser conocida por los responsables del establecimiento, sin que, aparentemente se hayan adoptado las medidas correctoras adecuadas para su subsanación», relata la denuncia anónima que ha destapado el caos del crematorio del tanatorio municipal de San Fernando de Henares.

Una ex trabajadora del centro va más allá: «La gerencia del tanatorio sabía de estas deficiencias del crematorio desde hace meses, quizá un año. Unas perforaciones en el metal del horno no se hacen de un día para otro». La denuncia se envió a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid el pasado 16 de abril acompañada de varias imágenes en las que se aprecian restos óseos y bolsas de basura llenas y amontonadas.

«Lo que hay en las bolsas de basura son restos óseos de varias incineraciones que se tenían que haber convertido en ceniza y se metían en bolsas y se arrojaban al cenicero común», explica la misma trabajadora a OKDIARIO. Se trata de una mujer que ha tenido problemas laborales con la empresa.

Sanidad: «El horno tenía perforaciones»

El día 17 a las 8:00 horas, sólo unas horas después de recibir la denuncia el departamento de Sanidad Mortuoria de la Comunidad de Madrid envió una inspectora al tanatorio de San Fernando de Henares: «En ese momento ya detectamos deficiencias, no se puede hacer la inspección del horno porque se están produciendo cremaciones y resolvemos regresar cuanto antes».

La inspectora regresó el día 20 de abril y en ese momento «corrobora las deficiencias en el horno crematorio, deficiencias en el recubrimiento de ladrillo y perforaciones en el propio crematorio que apuntan que el proceso de cremación no se ha llevado a cabo en completas condiciones de seguridad».

«En menos de 24 horas la empresa comunica que ya ha corregido las deficiencias el 21 de abril. El 22 de abril regresamos y se confirma que las deficiencias han sido corregidas», explican desde la Dirección de Salud Pública del Gobierno de Madrid.

La versión del Ayuntamiento

Tras contactar con el Ayuntamiento solicitando información, el departamento de comunicación del consistorio relata que «no conocía el asunto y se ha enterado a través de OKDIARIO.

Igualmente, fuentes autorizadas del Ayuntamiento explican que el cierre del crematorio se produjo durante dos días y que «la empresa adjudicataria les confirma que el problema sólo afecta a un ladrillo que se ha desprendido de la boca del horno crematorio». El consistorio asegura que la empresa niega que en ningún momento se «perdieran» restos óseos y cenizas de difuntos.

De momento, la Comunidad de Madrid ha abierto un expediente sancionador por negligencia grave a la empresa adjudicataria del tanatorio de San Fernando de Henares por irregularidades en la cremación de difuntos y los técnicos avanzan que la multa puede ser de envergadura debido a la gravedad del asunto.