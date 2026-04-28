El ideólogo del ‘Tramabús’ de Podemos que ponía en la diana a Inda también da clase en la carrera de Leonor

La princesa Leonor estudiará el próximo curso el grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, según han anunciado los Reyes en un comunicado. «Tiene como objetivo formar especialistas y profesionales preparados para comprender y analizar la política en toda su complejidad, con rigor y profundidad», anuncia la universidad. En su claustro de profesores abundan analistas, asesores e incluso dirigentes de la órbita de la izquierda. Es el caso de Rubén Juste de Ancos, investigador y consultor político que tuvo un destacado papel en Podemos. Fue asesor del partido y su libro Ibex 35, una historia herética del poder en España inspiró una de las campañas más polémicas del partido, el Tramabús, en la que se señalaba a políticos -como Aznar o González-, empresarios o al director de OKDIARIO, Eduardo Inda.

Dirigentes de Podemos, como el propio Pablo Iglesias o Irene Montero, ponían así en la diana a distintos dirigentes políticos y económicos y periodistas, a los que consideraban arbitrariamente integrantes de una «trama» de corrupción.

Juste de Ancos fue nombrado asesor de Podemos en el Congreso y también en el Ministerio de Igualdad, durante la etapa de Irene Montero, con un sueldo de 45.638,36 euros.

En sus artículos, Juste de Ancos ensalza los regímenes de América Latina en algunos de sus artículos académicos.

«Hugo Chávez realiza una profundización de las distintas esferas de la democratización política, social, económica o histórica desde una visión conflictiva de la realidad. En lo político hay una puesta en valor de la democracia participativa», recoge, por ejemplo, en El pueblo en movimiento: el proceso de democratización en América Latina como transformación constante.

También mostró su adoración por Pablo Iglesias. «Lo más difícil es que no necesita asesoramiento. Es una persona brillante y muy capaz que se adelanta a las intuiciones de otras personas. Es la virtud de un líder. Tiene mucha capacidad y sobre todo autonomía», destacaba en una entrevista en eldiario.es.

Este lunes, los Reyes han anunciado la incorporación de la Princesa de Asturias a la Carlos III el próximo curso.

«Ha superado satisfactoriamente el proceso de selección que se aplica a los estudiantes que han cursado sus estudios de bachillerato en el extranjero y ha obtenido la resolución favorable del Comité de Evaluación en el proceso de admisión», precisaba Zarzuela en su comunicado.

La Princesa Leonor compatibilizará este periodo de su educación superior con sus compromisos institucionales como heredera de la Corona. Desde la Casa del Rey han indicado que Felipe VI ha informado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «de este nuevo periodo de la formación académica» de la Princesa de Asturias.

¡Según esgrime la Carlos III en su página web, el Grado de Ciencias Políticas, que se empezó a impartir en 2008 y cuenta con 30 alumnos cada año, «tiene como objetivo formar especialistas y profesionales preparados para comprender y analizar la política en toda su complejidad, con rigor y profundidad».

El currículo «propicia el conocimiento crítico de estudiantes y el interés por el análisis político en contextos nacionales e internacionales» y la titulación se enfoca «hacia el acceso a la administración pública y el análisis político como salidas profesionales».