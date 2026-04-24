Colas en Alcampo por la bicicleta eléctrica con batería de 36V, autonomía de 65km y motor con 250w de potencia

Alcampo está dando mucho que hablar con una bicicleta eléctrica que está arrasando. La cadena de supermercados está quitando protagonismo incluso a gigantes como Decathlon con este modelo, que ha despertado un gran interés entre aquellos que buscan dar el salto a la movilidad eléctrica sin gastar demasiado. El éxito de esta bici eléctrica se explica por una combinación bastante clara: buenas prestaciones, un precio ajustado y una propuesta pensada para el día a día.

Se trata de la bicicleta eléctrica Youin Everest, que se ha convertido en uno de los productos más comentados de los últimos días en Alcampo. Uno de los puntos que más ha llamado la atención es su motor de 250W de potencia, que encaja perfectamente dentro de los límites legales para bicicletas eléctricas de pedaleo asistido. Esto permite utilizarla tanto en ciudad como en trayectos habituales sin necesidad de permisos especiales, algo que muchos usuarios valoran a la hora de plantearse una compra de este tipo. A esto se suma una velocidad máxima de 25 km/h, suficiente para moverse con agilidad en entornos urbanos o disfrutar de rutas tranquilas sin complicaciones.

Otro de los aspectos clave es su batería de 36V, que ofrece una autonomía de hasta 65 kilómetros. En la práctica, esto se traduce en varios días de uso sin necesidad de cargarla constantemente, dependiendo del tipo de recorrido y del nivel de asistencia elegido. Para LOS QUE buscan una bicicleta eléctrica para ir al trabajo, hacer recados o salir a dar paseos largos, esta cifra resulta más que suficiente y evita una de las preocupaciones habituales en este tipo de vehículos.

Alcampo arrasa con esta bicicleta eléctrica

En cuanto a su diseño, la Youin Everest mantiene una estética cercana a la de una bicicleta de montaña tradicional. Cuenta con ruedas de 29 pulgadas, lo que facilita una conducción más estable, y un sistema de cambios de 21 velocidades que permite adaptarse a distintos terrenos sin dificultad. También incorpora frenos de disco mecánicos, un elemento cada vez más habitual incluso en gamas medias, que mejora la seguridad y el control en marcha.

El interés que ha generado este modelo encaja con una tendencia más amplia: cada vez más personas se plantean alternativas al coche o al transporte público, especialmente en ciudades donde las distancias son asumibles y las restricciones al tráfico son cada vez más frecuentes. En este momento en el que vivimos, las bicicletas eléctricas están ganando terreno poco a poco, y modelos como este ayudan también por su precio accesible, pues la Youin Everest se puede comprar por 1.299 euros en Alcampo, tanto en tiendas físicas como a través de su página web.

El éxito de la Youin Everest no responde a un único motivo, sino a un conjunto de características que la colocan en un punto muy atractivo para el gran público. Sin prometer cifras espectaculares ni entrar en gamas más caras, cumple con lo que muchos usuarios necesitan: una bicicleta eléctrica fiable, cómoda para el uso diario y con una autonomía suficiente para olvidarse del coche en más de una ocasión.