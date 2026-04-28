Carlos III, la ‘universidad del PSOE’: fundada durante el Gobierno de Felipe González y Peces-Barba fue su primer rector

La expectación sobre el futuro académico de la princesa Leonor cuando finalice su preparación castrense no ha cesado en los últimos meses. Ahora, Casa Real ha anunciado que la elección de la Princesa de Asturias es un grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. Este centro se ha ganado una peculiar fama de ser la universidad del PSOE.

«Sus Majestades los Reyes anuncian que Su Alteza Real la Princesa de Asturias cursará el Grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. El programa académico tiene una duración de cuatro años y se iniciará en el tercer cuatrimestre de 2026», reza el comunicado.

La hija mayor de Felipe y Letizia se ha decantado por una universidad pública para cursar su formación universitaria al igual que ocurrió con el Rey, que estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). La princesa Leonor ha elegido finalmente la misma carrera que su hermana, la Infanta Sofía, si bien en el caso de la hija menor de los Reyes está cursando Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College.

Carlos III, la universidad del PSOE

La Universidad Carlos III de Madrid presenta el grado con el objetivo de «formar especialistas y profesionales preparados para comprender y analizar la política en toda su complejidad, con rigor y profundidad». Entre los profesores que imparten el grado figuran analistas políticos mediáticos, dirigentes políticos de Más Madrid, asesores de Podemos y docentes abiertamente críticos con la Monarquía. Si se mantienen esos docentes, la Princesa de Asturias recibirá clases de Jediael Álvarez de Dompablo, quien actualmente es asesor en el Ministerio de Igualdad.

La Carlos III fue creada por Ley de las Cortes Generales, de 5 de mayo de 1989, en el marco de la Ley de Reforma Universitaria de 1983, según se indica en la web oficial de la universidad. Concretamente fue fundada durante el Gobierno de Felipe González.

El Gobierno confió la puesta en marcha del proyecto a Gregorio Peces-Barba, quien fue uno de los padres de la Constitución de 1978 y ex presidente del Congreso de los Diputados. Fue el rector fundador y lideró la universidad desde 1989 hasta 2007. Se le considera una figura clave también en el ámbito académico. Gracias a su estrecha relación con González, lideró el proyecto desde sus cimientos.

El campus principal de la Carlos III se encuentra en Getafe, municipio históricamente gobernado por el PSOE, y entre los profesores que han pasado por sus aulas se cuentan cargos que han mantenido vínculos con el Partido Socialista o con fundaciones afines.

Bajo su dirección, la Universidad Carlos III de Madrid se diseñó con un enfoque en la investigación, inspirándose en modelos internacionales para competir con las mejores universidades de Europa. Sin embargo, sectores críticos le acusaron de convertir la universidad en un «feudo» de pensamiento cercano al PSOE. La mayor crítica recibida estuvo relacionada con su apodo mano de hierro ya que argumentaban que, debido a su peso político, le otorgaba un poder autoritario. La UC3M, no obstante, goza de una buena valoración académica, con buenas posiciones en los rankings universitarios nacionales.

La princesa Leonor realizará sus estudios en el campus de Getafe aunque todavía está inmersa en su tercer y último año de formación militar en la Academia del Aire y del Espacio de San Javier, en Murcia.