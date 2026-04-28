La juez paraliza la testifical de Mazón hasta que la Audiencia de Valencia decida sobre su personación

La juez Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia de Catarroja, Plaza Número 3, quien dirige la causa de la DANA, ha emitido este martes un auto mediante el que comunica a las partes que aplaza llamar al ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en calidad de testigo, hasta que la Audiencia Provincial de Valencia decida acerca de si le autoriza a personarse en la causa, lo que ella le denegó.

La práctica de esta testifical había quedado sometida a la decisión de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en torno al recurso de súplica frente al auto del Alto Tribunal que rechazaba por unanimidad investigar al ex presidente. Este lunes, como ha publicado OKDIARIO, el Tribunal Superior valenciano se ratificó en su decisión.

Pero, en paralelo al que se dirimía en el Tribunal Superior, está abierto otro recurso, en este caso de apelación, presentado por el propio Carlos Mazón, ante la Audiencia Provincial de Valencia. Este último, frente a la negativa de la juez a la petición de que el ex presidente se persone en la causa, como él ha solicitado. Y es por esta última circunstancia por la que la instructora ha decidido ahora aplazar la testifical del citado Carlos Mazón hasta que la Audiencia decida. Es decir, que la juez no fijará fecha para que Mazón declare como testigo hasta que la Audiencia Provincial no resuelva el recurso de apelación presentado por él.

En concreto, Carlos Mazón solicitó el pasado día 10 del presente mes de abril a la Audiencia Provincial de Valencia que le permitiera personarse en la causa de la DANA o que se anulasen todas las diligencias realizadas hasta ese día que puedan afectarle.

Mazón recurrió en apelación a la Audiencia de Valencia al considerar que se encuentra en una situación de indefensión porque la magistrada sigue investigándole, sin que pueda defenderse ni impugnar, y porque cree que la magistrada puede utilizar las nuevas diligencias para presentar otra exposición razonada contra él.

Previamente, Ruiz Tobarra había rechazado el pasado 31 de marzo el escrito del expresidente de la Generalitat Valenciana en el que este solicitaba su personación como parte en la causa de la DANA.

La juez negaba en ese auto de 31 de marzo que se sigan practicando «diligencias investigadoras» contra Carlos Mazón. No mencionaba, sin embargo, que incluso la propia defensa de los investigados ha hecho constar protestas en sala de que se estaba efectuando una «investigación prospectiva» contra el citado Carlos Mazón.

Así, José María Bueno, el letrado que dirige la defensa del exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, advirtió en su escrito, de fecha 9 de marzo, de alegaciones a la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV, de que «la tramitación instructora llevada hasta el momento ha sido claramente prospectiva hacia el Sr. Mazón».

El pasado 22 de abril, año y medio después de iniciar el procedimiento, la magistrada reconoció en un auto que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana no era responsable de gestionar la DANA, como también publicó OKDIARIO.

De facto, en ese auto, al que tuvo acceso este medio, Ruiz Tobarra daba por «descartada» la responsabilidad de Mazón «en la realización de labores de coordinación y la obligación de impartir instrucciones entre las distintas consellerías durante la gestión de la emergencia, conforme se expresó en el auto» del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) de 16 de marzo.