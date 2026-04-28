España se prepara para recibir dos DANAS muy fuertes que van a dejar peligrosas tormentas y granizo en estas partes del país

El mes de abril se ha despedido con un ascenso en las temperaturas tras el paso de una DANA y tormentas por el interior de España, que han dejado aguaceros localmente muy intensos, vendavales y granizadas. Y todo parece indicar que la situación se mantendrá a corto y medio plazo, aunque haya días con inestabilidad generalizada.

En Meteored explican que el comienzo de semana será anormalmente cálido en gran parte de España, especialmente en el centro y norte de la península. Entre el martes y el miércoles, las temperaturas bajarán, excepto en el sureste, y después se mantendrán estables.

El bloqueo que se ha formado entre las islas británicas y Escandinavia está ayudando a que la inestabilidad persista en nuestra geografía. La posición de las presiones, según la previsión del modelo europeo, favorecerá que dos DANAS se descuelguen en las inmediaciones del oeste y norte peninsular. Incluso, se apunta a la posibilidad de que uno de estos vórtices podría ser absorbido por otro durante la jornada del miércoles.

DANAS en España

Las lluvias serán fuertes y se concentrarán en el Pirineo, norte y este de Castilla y León, interior de Galicia, País Vasco, Cantabria, norte de Navarra y Asturias a lo largo de esta tarde, acumulándose entre 40 y 50 l/m². Mañana, con la aproximación de las DANAS, los chaparrones se extenderán, afectando incluso al sureste. A partir del mediodía, descargarán con intensidad en Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Pirineos y la Cordillera Cantábrica.

El miércoles puede ser el día con la inestabilidad más generalizada y desde bien temprano por la influencia de estas bolsas de aire frío. El jueves será un día de tregua, con las lluvias en el norte y noroeste peninsular y ya el viernes, las DANAS se habrán retirado, pero en España volverán a aparecer por la tarde.