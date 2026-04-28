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España se prepara para recibir dos DANAS muy fuertes que van a dejar peligrosas tormentas y granizo en estas partes del país

Las lluvias serán fuertes y se concentrarán en Castilla y León, Galicia, País Vasco, Cantabria, Navarra y Asturias

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Las lluvias alertan en Barcelona. (Europa Press)
Las lluvias alertan en Barcelona. (Europa Press)

El mes de abril se ha despedido con un ascenso en las temperaturas tras el paso de una DANA y tormentas por el interior de España, que han dejado aguaceros localmente muy intensos, vendavales y granizadas. Y todo parece indicar que la situación se mantendrá a corto y medio plazo, aunque haya días con inestabilidad generalizada.

En Meteored explican que el comienzo de semana será anormalmente cálido en gran parte de España, especialmente en el centro y norte de la península. Entre el martes y el miércoles, las temperaturas bajarán, excepto en el sureste, y después se mantendrán estables.

El bloqueo que se ha formado entre las islas británicas y Escandinavia está ayudando a que la inestabilidad persista en nuestra geografía. La posición de las presiones, según la previsión del modelo europeo, favorecerá que dos DANAS se descuelguen en las inmediaciones del oeste y norte peninsular. Incluso, se apunta a la posibilidad de que uno de estos vórtices podría ser absorbido por otro durante la jornada del miércoles.

DANAS en España

Las lluvias serán fuertes y se concentrarán en el Pirineo, norte y este de Castilla y León, interior de Galicia, País Vasco, Cantabria, norte de Navarra y Asturias a lo largo de esta tarde, acumulándose entre 40 y 50 l/m². Mañana, con la aproximación de las DANAS, los chaparrones se extenderán, afectando incluso al sureste. A partir del mediodía, descargarán con intensidad en Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Pirineos y la Cordillera Cantábrica.

El miércoles puede ser el día con la inestabilidad más generalizada y desde bien temprano por la influencia de estas bolsas de aire frío. El jueves será un día de tregua, con las lluvias en el norte y noroeste peninsular y ya el viernes, las DANAS se habrán retirado, pero en España volverán a aparecer por la tarde.

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