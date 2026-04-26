La AEMET tiene malas noticias y confirma que no habrá tregua: la DANA que afecta a Canarias y que va a estropearlo todo

Una DANA afectará a Canarias y va a estropearlo todo, la AEMET no duda en confirmar las malas noticias que pueden estropearlo todo. Será el momento de empezar a pensar en una serie de novedades que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En estos días en los que cada detalle cuenta, estaremos muy pendientes de un cielo que puede llevarnos a unos cambios que, sin duda alguna, acabarán siendo esenciales.

Es hora de conocer lo que puede pasar en breve con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que aparecen y que pueden acabar siendo esenciales. Este tipo de detalles que nos estarán esperando pueden convertirse en algunos cambios que pueden ser claves. Un giro importante que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Es hora de empezar a visualizar determinadas situaciones que pueden acabar siendo esenciales. Unas malas noticias que pueden darnos un giro destacado, las malas noticias se confirman y no habrá tregua en estas próximas jornadas. La DANA que afecta a las Canarias va a estropearlo todo.

Tiene malas noticias la AEMET confirma que no habrá tregua

Confirma que no habrá tregua, las malas noticias llegan a la AEMET y pueden cambiarlo todo. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a pensar en estos cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa que puede ser esencial.

Es momento de empezar a pensar en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días en los que realmente cada detalle cuenta y podría acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días en los que realmente puede ser esencial.

Estaremos pendientes de un giro radical que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días en los que cada detalle cuenta, el tiempo no nos deja buenas noticias, sino más bien todo lo contrario. Una novedad plena que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno.

Estas malas noticias confirman que no habrá tregua, ante lo que puede pasar en breve. Tocará conocer qué es lo que puede pasar en estas jornadas en las que cada detalle cuenta y puede acabar siendo esencial. Esta previsión del tiempo no trae buenas noticias.

La DANA que afecta a las Canarias va a estropearlo todo

Va a estropearlo todo, lo que pasa con esta DANA y afecta a las Canarias puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Estaremos a punto de visualizar un giro radical que puede ser lo que nos acompañará en breve. En estos días en los que realmente cada detalle cuenta.

Los expertos de la AEMET no dudan en darnos algunos detalles que serán esenciales: «Se espera una tendencia ligera a la estabilización con el alejamiento de la dana por el mar de Alborán, aunque todavía son probables los chubascos acompañados de tormenta localmente fuertes en el extremo norte y además con granizo en la meseta norte. Se esperan chubascos y precipitaciones débiles en el sureste, Ceuta y Melilla. En el Cantábrico, bajo un flujo de norte, los cielos amanecerán muy nubosos y, en el resto del territorio, poco nuboso o despejado, con abundante nubosidad de evolución diurna. En Canarias, se esperan cielos nubosos y precipitaciones débiles en las islas más montañosas, sin descartarlas en las demás islas. Son probables las brumas o los bancos de niebla en zonas de montaña, en Baleares y en el interior de Galicia. Calima en la mitad oriental peninsular y Baleares. Se espera un ascenso generalizado de las temperaturas máximas, localmente notable en el sudeste peninsular. Las mínimas subirán en Galicia, Cataluña y el Estrecho y bajarán en el tercio sudeste, Cantábrico oriental y Baleares. En Canarias no se esperan cambios relevantes».

Las alertas estarán activadas: «Predominará el viento flojo de componente este en la Península y en Baleares, salvo en el Cantábrico y Galicia, donde predominará el norte. Más intenso en los litorales, no se descartan rachas muy fuertes de levante en el Estrecho e intervalos de fuerte en el Estrecho, Alborán y el noroeste gallego. En Canarias, el viento será moderado de componente norte. Probables chubascos y tormentas localmente fuertes en el extremo norte y además con granizo en la meseta norte».

Este fin de semana hemos tenido por delante una serie de detalles que, sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia. Estas lluvias abundantes que pueden cambiarlo todo, serán una realidad en breve, en unos días en los que veremos llegar la primavera más auténtica en estas próximas jornadas en las que cada detalle cuenta. Estas precipitaciones que vamos viendo en estos días en los que realmente puede ser esencial.