Guerra de Irán, en directo: últimas noticias del conflicto, situación en el estrecho de Ormuz y el futuro de las negociaciones de paz
Última hora de la guerra de Irán 28 de abril: negociaciones, nuevos ataques, alto al fuego, noticias del estrecho de Ormuz y última hora de Donald Trump
Hoy se cumplen 59 días del inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, un conflicto que ha alterado el equilibrio geopolítico de Oriente Medio y que mantiene en vilo a los mercados energéticos globales.
El conflicto se inició el 28 de febrero de 2026 cuando las fuerzas armadas de Estados Unidos e Israel lanzaron una serie de ataques aéreos coordinados sobre territorio iraní en el marco de la denominada Operación Furia Épica, mientras ambas partes mantenían negociaciones diplomáticas activas. Los bombardeos causaron miles de víctimas civiles, la muerte del líder supremo Alí Jameneí y provocaron la respuesta inmediata de Teherán: misiles y drones contra bases militares estadounidenses en el Golfo Pérsico y el cierre del estrecho de Ormuz, por el que transita cerca del 20% del petróleo mundial.
Este conflicto no surgió de manera aislada. Fue precedido por la llamada Guerra de los Doce Días de junio de 2025, que concluyó con un alto el fuego anunciado por el presidente Trump tras el bombardeo estadounidense de tres instalaciones nucleares iraníes. Ese acuerdo se mantuvo durante nueve meses, hasta que los ataques del 28 de febrero lo quebraron de manera definitiva.
A día de hoy, la situación se encuentra en un punto de inflexión diplomático. Existe un alto el fuego en vigor, aunque calificado como frágil por múltiples fuentes. EE.UU. mantiene activo un bloqueo naval sobre los puertos iraníes.
Pakistán como mediador: negociaciones en punto muerto tras la cancelación de Trump
Las negociaciones se desarrollan de forma indirecta, con Pakistán ejerciendo de mediador clave: su primer ministro Shehbaz Sharif y su jefe militar Asim Munir han sido los principales interlocutores entre Washington y Teherán. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, se ha reunido esta semana en Islamabad y en Mascate para explorar una salida negociada. Sin embargo, el pasado sábado, el presidente Trump canceló a última hora el desplazamiento de sus enviados a Pakistán, y Teherán ha rechazado el plan de paz de quince puntos propuesto por Washington por considerarlo insuficiente en materia de garantías y soberanía.
La pregunta que centra hoy la atención informativa es si las partes son capaces de sostener este alto el fuego o si las negociaciones rotas del fin de semana abren una nueva fase de escalada. Eso es lo que seguiremos en este directo, con toda la información contrastada a medida que se produzcan nuevos acontecimientos.
El precio del petróleo toca los 110 dólares, con las Bolsas europeas moviéndose sin rumbo claro
El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía cerca de un 1,6% en torno a las 8.08 horas de este martes y se movía por encima de los 110 dólares por barril antes de la apertura de las Bolsas en Europa, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel a finales de febrero.
Más de 90 países, incluidos España y EEUU, reclaman la reapertura de Ormuz «sin trabas» ni «tasas»
Casi un centenar de países, incluida España y también Estados Unidos, a los que se han sumado la Unión Europea, la Liga de Estados Árabes y el Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo, han reclamado este lunes la reapertura «sin trabas» ni «tasas de tránsito» del estrecho de Ormuz, atribuyendo «repercusiones globales» a «acciones iraníes» y sin aludir al bloqueo impuesto por Washington a buques provenientes de puertos de Irán.
Ormuz permanece bloqueado y la presión militar se mantiene
El estrecho de Ormuz permanece cerrado, el bloqueo naval estadounidense continúa activo, y ninguna de las dos partes ha dado señales claras de querer ceder.
El proceso de paz, en su momento más incierto
La jornada de hoy arranca con el proceso de paz en su momento más incierto desde que se decretó el alto el fuego. Las negociaciones mediadas por Pakistán han quedado en suspenso tras la decisión del presidente Trump de retirar a sus enviados de Islamabad el pasado sábado, y Teherán sigue sin aceptar el plan de paz de quince puntos propuesto por Washington.
Seguiremos aquí toda la jornada, con toda la información verificada en el momento en que se produzca
EEUU amenaza con sancionar a todo país que preste servicios a aerolíneas iraníes
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha advertido este lunes que su Departamento podrá sancionar a cualquier país que trabaje con aerolíneas iraníes y ha reclamado a todos los gobiernos que tomen «todas las medidas necesarias» para que las empresas que operen en su territorio no presenten servicios a las aeronaves de entidades radicadas en la República Islámica.