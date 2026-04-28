Guerra de Irán, en directo: últimas noticias del conflicto, situación en el estrecho de Ormuz y el futuro de las negociaciones de paz

Hoy se cumplen 59 días del inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, un conflicto que ha alterado el equilibrio geopolítico de Oriente Medio y que mantiene en vilo a los mercados energéticos globales.

El conflicto se inició el 28 de febrero de 2026 cuando las fuerzas armadas de Estados Unidos e Israel lanzaron una serie de ataques aéreos coordinados sobre territorio iraní en el marco de la denominada Operación Furia Épica, mientras ambas partes mantenían negociaciones diplomáticas activas. Los bombardeos causaron miles de víctimas civiles, la muerte del líder supremo Alí Jameneí y provocaron la respuesta inmediata de Teherán: misiles y drones contra bases militares estadounidenses en el Golfo Pérsico y el cierre del estrecho de Ormuz, por el que transita cerca del 20% del petróleo mundial.

Este conflicto no surgió de manera aislada. Fue precedido por la llamada Guerra de los Doce Días de junio de 2025, que concluyó con un alto el fuego anunciado por el presidente Trump tras el bombardeo estadounidense de tres instalaciones nucleares iraníes. Ese acuerdo se mantuvo durante nueve meses, hasta que los ataques del 28 de febrero lo quebraron de manera definitiva.

A día de hoy, la situación se encuentra en un punto de inflexión diplomático. Existe un alto el fuego en vigor, aunque calificado como frágil por múltiples fuentes. EE.UU. mantiene activo un bloqueo naval sobre los puertos iraníes.

Pakistán como mediador: negociaciones en punto muerto tras la cancelación de Trump

Las negociaciones se desarrollan de forma indirecta, con Pakistán ejerciendo de mediador clave: su primer ministro Shehbaz Sharif y su jefe militar Asim Munir han sido los principales interlocutores entre Washington y Teherán. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, se ha reunido esta semana en Islamabad y en Mascate para explorar una salida negociada. Sin embargo, el pasado sábado, el presidente Trump canceló a última hora el desplazamiento de sus enviados a Pakistán, y Teherán ha rechazado el plan de paz de quince puntos propuesto por Washington por considerarlo insuficiente en materia de garantías y soberanía.

La pregunta que centra hoy la atención informativa es si las partes son capaces de sostener este alto el fuego o si las negociaciones rotas del fin de semana abren una nueva fase de escalada. Eso es lo que seguiremos en este directo, con toda la información contrastada a medida que se produzcan nuevos acontecimientos.