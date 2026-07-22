Pokémon cumple 30 años y lo celebra con el reloj que todo coleccionista querrá tener por 239 €

Pokémon cumple 30 años y lo celebra con una de las colaboraciones más llamativas de los últimos tiempos. Casio ha unido fuerzas con la icónica franquicia para lanzar una edición especial de su popular G-SHOCK GA-110, un reloj que va mucho más allá de un simple cambio estético. Repleto de referencias a los videojuegos originales de 1996, detalles ocultos y un diseño pensado para los coleccionistas, este modelo promete convertirse en una de las piezas más deseadas tanto por los aficionados a la relojería como por quienes crecieron capturando Pokémon. Desde su resistente construcción hasta una correa plagada de personajes, cada elemento ha sido diseñado para rendir homenaje al universo creado por Nintendo, Game Freak y Creatures.

Un diseño cargado de guiños al universo Pokémon

Lejos de limitarse a incorporar un logotipo o la imagen de Pikachu, Casio ha apostado por integrar el mundo Pokémon en prácticamente todos los elementos del reloj. El modelo toma como base el conocido G-SHOCK GA-110, uno de los diseños más emblemáticos de la marca gracias a su gran caja, su esfera tridimensional y su estética contundente.

La primera referencia salta a la vista con la combinación de colores. Las agujas, los botones, el bisel y diferentes partes de la esfera lucen los tonos rojo, azul y verde que protagonizaron los primeros videojuegos de Pokémon lanzados en 1996 para Game Boy. Es un homenaje directo a los orígenes de la saga y un guiño que los seguidores de toda la vida reconocerán al instante.

Sin embargo, los detalles más interesantes aparecen al observar el reloj con calma. El subdial situado a las nueve reproduce el aspecto de una Poké Ball, mientras que el indicador adopta la silueta de Pikachu vista desde atrás, un pequeño detalle que demuestra el nivel de cuidado puesto en el diseño.

La correa esconde 30 Pokémon diferentes

Uno de los aspectos que más llama la atención es la correa transparente. Casio ha querido celebrar el 30 aniversario de la franquicia incorporando un total de 30 Pokémon repartidos por toda su superficie.

Entre ellos aparecen los tres Pokémon iniciales de la primera generación, además de personajes tan reconocibles como Pikachu o Eevee. El toque final lo pone Mew, que ocupa la trabilla de la correa. No es una elección casual: este Pokémon legendario está considerado como el ancestro del resto de criaturas, por lo que su presencia simboliza perfectamente el aniversario de la saga.

La personalización continúa en la parte trasera de la caja, donde aparece un grabado exclusivo con el logotipo del 30 aniversario de Pokémon y la silueta de Pikachu. Incluso el embalaje ha sido diseñado para convertirse en una pieza de colección, con una presentación inspirada en una Poké Ball que muchos aficionados querrán conservar junto al reloj.

No es sólo un reloj bonito: mantiene el ADN G-SHOCK

Aunque el aspecto visual sea el gran protagonista, Casio no ha renunciado a las prestaciones que han convertido a los G-SHOCK en una referencia mundial.

El GA-110PKM-7A conserva la resistencia a impactos característica de la colección, además de ofrecer resistencia al agua hasta 20 bares, iluminación LED automática, cronómetro de alta precisión, temporizador, cinco alarmas diarias y función de hora mundial con decenas de ciudades preconfiguradas.

Todo ello convierte este reloj en una pieza perfectamente utilizable en el día a día, sin obligar al comprador a guardarlo en una vitrina por miedo a estropearlo. Esa combinación entre objeto de colección y reloj preparado para un uso intensivo es precisamente una de las señas de identidad de G-SHOCK.

Precio, disponibilidad y una edición que apunta a agotarse

Casio ha confirmado que el nuevo G-SHOCK x Pokémon llegará como una edición limitada. En Europa estará disponible a partir del 21 de julio de 2026 por un precio oficial de 239 euros, pudiéndose adquirir en las tiendas G-SHOCK, distribuidores autorizados y la tienda online de la marca.

Todo apunta a que será uno de esos lanzamientos difíciles de conseguir. Las colaboraciones especiales de G-SHOCK suelen agotarse rápidamente y, tratándose de una franquicia tan popular como Pokémon, la demanda promete ser especialmente elevada. Además, se trata del primer G-SHOCK de tamaño estándar inspirado en Pokémon, ya que las colaboraciones anteriores se habían limitado principalmente a modelos Baby-G.