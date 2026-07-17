El reloj de más de 40.000 euros con el que Jannik Sinner celebró su victoria en Wimbledon

Jannik Sinner volvió a hacer historia sobre la hierba de Wimbledon, pero más allá del nivel mostrado sobre la pista, hubo otro detalle que no pasó desapercibido cuando llegó el momento de recoger el trofeo. Como ya es habitual en sus grandes victorias, el tenista italiano apareció con un exclusivo reloj Rolex en la muñeca, reafirmando una relación con la firma suiza que se ha convertido en una de las más reconocibles del deporte de élite. El modelo elegido no fue casualidad: combina elegancia, deportividad y discreción, tres cualidades que también definen el estilo de Sinner dentro y fuera de las pistas.

El Rolex que acompañó a Jannik Sinner en Wimbledon

Tras proclamarse campeón de Wimbledon, Jannik Sinner volvió a confiar en el Rolex Cosmograph Daytona en oro Everose de 18 quilates con esfera Sundust y negro vivo, uno de los cronógrafos más icónicos y codiciados de la firma suiza.

Sinner es embajador de Rolex desde hace años y es habitual verle luciendo diferentes piezas de la marca en los torneos más importantes del calendario. En esta ocasión eligió este Daytona para posar con el trofeo, una pieza que destaca tanto por su diseño como por su elevado valor.

El reloj incorpora una caja Oyster de 40 milímetros fabricada en oro Everose de 18 quilates, el exclusivo oro rosa desarrollado por Rolex para conservar su color con el paso del tiempo. Destaca también por su esfera Sundust, un elegante tono champán rosado con contadores en negro vivo, y por el bisel Cerachrom negro con escala taquimétrica, uno de los rasgos más reconocibles del Daytona.

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Un diseño clásico que nunca pasa de moda

El Cosmograph Daytona nació en 1963 como un cronógrafo diseñado para pilotos de competición y, con el paso de las décadas, se ha convertido en uno de los relojes más deseados de Rolex. Su nombre rinde homenaje al circuito de Daytona Beach, en Florida, y hoy es uno de los modelos más difíciles de conseguir en los distribuidores oficiales.

La versión que lució Sinner incorpora:

Caja Oyster de 40 mm en oro Everose de 18 quilates.

Esfera Sundust con contadores en negro vivo.

Bisel Cerachrom negro con escala taquimétrica.

Brazalete Oysterflex de elastómero de alto rendimiento.

Movimiento automático calibre 4131.

Reserva de marcha de aproximadamente 72 horas.

Hermeticidad hasta 100 metros.

¿Cuánto cuesta el Rolex de Jannik Sinner?

El precio oficial del Rolex Cosmograph Daytona en esta configuración supera los 40.000 euros, aunque encontrarlo al precio de tarifa resulta muy complicado. Debido a su enorme demanda, en el mercado secundario es habitual verlo por cifras que superan los 50.000 euros, dependiendo de la disponibilidad y del estado de la pieza.

Lejos de ser uno de los relojes más accesibles de la colección Rolex, el Daytona es considerado uno de los modelos más exclusivos y cotizados de la manufactura suiza.

Rolex y Wimbledon, una relación histórica

La imagen de Sinner con un Rolex tras ganar Wimbledon también refleja la estrecha relación que mantienen el torneo londinense y la firma relojera. Rolex es uno de los patrocinadores históricos del Grand Slam británico y lleva décadas vinculando su imagen al campeonato más prestigioso del tenis.

Muchos de los grandes campeones del circuito forman parte de la familia Rolex. Roger Federer fue durante años el gran embajador de la marca, una asociación que ayudó a consolidar la imagen de elegancia que caracteriza tanto al suizo como a Wimbledon. También figuras como Carlos Alcaraz, Iga Swiatek, Coco Gauff o el propio Jannik Sinner forman parte actualmente del elenco de deportistas patrocinados por la manufactura.