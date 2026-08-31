La actriz Naomi Watts, Premio Donostia en el Festival de Cine de San Sebastián 2026

La actriz y productora Naomi Watts recibirá el segundo Premio Donostia del Festival de Cine de San Sebastián en su 74.ª edición, que se celebrará del 18 al 26 de septiembre.

Según ha desvelado este lunes el Zinemaldia, Watts recibirá el galardón el 19 de septiembre en una gala tras la que se proyectará The Housewife (La esposa perfecta), de Ben Shirinian.

El certamen donostiarra ha dado a conocer este lunes la concesión de este galardón a Naomi Watts después de que el pasado 7 de agosto se supiera que el primero de estos premios será entregado al director, guionista, productor y actor Werner Herzog.

La carrera de Naomi Watts

Naomi Watts ha construido una de las carreras más sólidas y versátiles del cine contemporáneo. Nacida el 28 de septiembre de 1968 en Shoreham, Inglaterra, se trasladó con su familia a Australia durante su adolescencia. Allí comenzó a abrirse camino como actriz, participando en producciones televisivas como Home and Away y en películas como Flirting (1991), antes de intentar conquistar Hollywood.

Después de varios años encadenando pequeños trabajos, su gran oportunidad llegó gracias a David Lynch, que la convirtió en protagonista de Mulholland Drive (2001). Su complejo trabajo como Betty Elms/Diane Selwyn recibió el reconocimiento de la crítica y transformó definitivamente su trayectoria. Un año después demostró también su capacidad para liderar grandes éxitos comerciales con la película de terror The Ring.

En 2003 protagonizó 21 gramos, dirigida por Alejandro González Iñárritu, junto a Sean Penn y Benicio del Toro. Su interpretación le proporcionó su primera nominación al Oscar como mejor actriz. Posteriormente llegaron títulos como King Kong (2005), de Peter Jackson; Promesas del Este (2007), de David Cronenberg; The International (2009) y Birdman (2014).

Uno de los trabajos fundamentales de su carrera fue Lo imposible (2012), dirigida por el español J. A. Bayona. Watts interpretó a María, una madre atrapada junto a su familia en el devastador tsunami del océano Índico de 2004. Su intensa actuación le permitió conseguir su segunda candidatura al Oscar como protagonista.

Watts también ha desarrollado una importante carrera televisiva con producciones como Twin Peaks: The Return, Gypsy, The Loudest Voice, The Watcher y Feud: Capote vs. The Swans.

