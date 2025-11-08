No vas a dar crédito: la nueva serie de abogados con Kim Kardashian y Naomi Watts de Disney+

Una de las novedades de esta semana en Disney+ es el estreno de la serie Todas las de la ley (All’s Fair), el nuevo drama legal de Ryan Murphy. Una esperada serie protagonizada y producida por las conocidas actrices Kim Kardashian, Glenn Close, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts y Sarah Paulson que dan vida a por un grupo de abogadas especializadas en divorcios que deciden abandonar un bufete dominado por hombres para abrir su propio despacho de abogados. En cada episodio tendrán que defender a otras mujeres, la mayoría ricas y famosas, en complicados casos de divorcio. Una original serie en la que no faltan el lujo, la venganza, el glamour y la ironía. En principio la plataforma de streaming ha estrenado solo sus 3 primeros episodios de los 10 que consta la serie, pero cada martes sus suscriptores tendrán uno nuevo disponible.

La serie Todas las de la ley está producida por 20th Television en asociación con Ryan Murphy Television. Ha sido escrita y producida por Ryan Murphy, que también la dirige, y al que conocemos por ser el productor de Glee, American Horror Story, American Crime Story o Pose, Jon Robin Baitz, Joe Baken, Jamie Pachino, Lyn Greene y Richard Levine. Anthony Hemingway es productor ejecutivo y director y Kris Jenner, Alexis Martin Woodall, Eric Kovtun, Scott Robertson y Nissa Diederich también ejercen de productores ejecutivos.

Aunque la serie era una de las más esperadas de este otoño, está recibiendo numerosas críticas negativas por su débil guion, sus diálogos forzados y poco naturales y la mala interpretación de Kim Kardashian. Pese a contar con las actrices Naomi Watts y Glenn Close, los tres primeros episodios han defraudado a los usuarios de Disney+.

¿De qué trata la serie Todas las de la ley ?

Allura y Liberty, papeles interpretados por las actrices Kim Kardashian y Naomi Watts, son dos amigas abogadas que trabajan en un bufete y están cansadas de los chistes machistas de sus compañeros. Un día las dos deciden abrir un despacho y se lo cuentan a Dina Standish, una de sus jefas, a la que da vida la actriz Glenn Close, que las anima a marcharse. Las dos abogadas deciden invitar a que se les una también como abogada en el nuevo bufete Emerald Greene, papel interpretado por la actriz Niecy-Nash Betts, a la que vimos en Dahmer Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer​ otra producción Murphy. Las tres mujeres deciden no invitar en esta aventura a la ambiciosa abogada Carrington Lane, papel interpretado por la conocida actriz Sarah Paulson que ofendida intentará desde ese momento entorpecer la labor del bufete.

Las tres abogadas, a las que se une en el segundo episodio la madura y experimentada Dina Standish, se tendrán que enfrentar a complejos casos de divorcio de mujeres adineradas y con muchos problemas. Además, tendrán que lidiar con su compleja vida privada y los problemas que acarrean ser una mujer de éxito.

El increíble reparto de esta serie

La serie está protagonizada por estas tres abogadas a las que dan vida las actrices Kim Kardashian que interpreta el papel de Allura Grant, Naomi Watts el de Liberty Ronson y Niecy Nash el de Emerald Greene. La veterana actriz Glenn Close interpreta el papel de Dina Standish, que, aunque siempre da gusto verla actuar, en este caso tampoco logra salvar esta producción.

La actriz Sarah Paulson interpreta el papel de Carrington Lane, La mala malísima que quiere destrozar el bufete y la reputación de estas abogadas. Y quizás es una de las interpretaciones más creíbles. También en el reparto están los actores Teyana Taylor a Milan, Matthew Noszka a Chase Munroe y Caleb Alexander Smith a Officer Pryzybylski.

La serie Todas las de la ley es una buena opción para todos los que disfrutan con las ficciones protagonizadas por mujeres empoderadas como Sexo en Nueva York, Younger o The Bold Type. Puede ser una buena alternativa para los que buscan series protagonizadas por abogadas como The Good Fight o Ally McBeal, salvando las grandes distancias que hay entre estas producciones.

Lo que está claro es que todas las de la ley es una buena serie para entretenerse y la única manera hora de disfrutarla es no tomarse la trama de la serie muy en serio y olvidarse de la interpretación de Kim Kardashian.

Una serie perfecta para olvidarse de todo y solo contemplar las maravillosas mansiones, los elegantes modelitos de Kim Kardashian y las joyas que lucen en algunos episodios sus protagonistas. Es una pena que con las grandes posibilidades que tenían en cuanto a presupuesto y reparto para haber hecho una buena serie a la altura de lo que se espera hoy en día no lo hayan logrado.