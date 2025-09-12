Pinchazo separatista en la Diada de Cataluña: «Nadie se cree ya lo de la independencia»

La fiesta de la Diada apenas ha logrado convocar a unos miles de manifestantes repartidos por las cuatro provincias catalanas, un hecho que ha sembrado la decepción entre las filas independentistas. «El tema del independentismo, quien se cree que va a haber eso», confiesa a OKDIARIO un simpatizante del partido separatista Aliança Catalana durante una concentración en Barcelona.

Durante el festivo regional, que en los pasados años colapsaba las calles de Cataluña, la vida en Barcelona ha transcurrido con normalidad. Tan es así que los pocos que se han animado a acudir a la Plaza de Colón en la ciudad condal han manifestado su hartazgo con los políticos independentistas y con el mismo pueblo catalán. «El pueblo quería la independencia, no ha llegado, pero están sentados en el sofá de su casa», dice una mujer con una bandera estelada preguntada por este medio.

Otras personas se acercan a hablar con OKDIARIO para expresar que están «cansados» de que desde el Govern les «tomen el pelo». «Nos dicen una cosa y no se cumple ¿Sabes lo que pasará? Qué mientras no se salga a la calle y haya bofetadas no se soluciona nada», defiende una barcelonesa quien asegura que «sin violencia» no se podrá alcanzar la independencia de Cataluña.

El transcurso de la fiesta catalana ha estado marcada por la presencia de un independentismo mínimo y radical y por nuevos partidos que han logrado atraer a varios cientos de personas. Este es el caso de Aliança Catalana, partido que dirige Silvia Orriols y que ha sido respaldado por una gran multitud que al grito de «¡Cataluña!» han reivindicado la independencia de la comunidad autónoma. «La independencia se debe hacer con la extrema izquierda y la extrema derecha. Si eliminamos la extrema izquierda y la extrema derecha no puede haber independencia», asegura una manifestante.