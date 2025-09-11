Fracasa la manifestación de la Diada en Barcelona: sólo 28.000 personas, la cifra más baja desde el ‘procés’

Estrepitoso fracaso de la manifestación independentista de la Diada este 11 de septiembre en Barcelona: sólo unas 28.000 personas han participado en ella este jueves, según informa la Guardia urbana de Barcelona, convocadas por la ANC y otras entidades y ha quedado muy deslucida, registrando la asistencia más baja desde la etapa del procés, sin contar con los años de pandemia.

La manifestación independentista de Barcelona de la Diada de este año-que se ha desarrollado en paralelo a otras dos, convocadas en Gerona, con unas 12.000 personas, y Tortosa (Tarragona)- ha arrancado a las 17.14 horas en Pla de Palau y ha recorrido poco más de un kilómetro, hasta el monumento a Colón.

El año pasado participaron en la manifestación independentista de la Diada barcelonesa unas 60.000 personas, según la Guardia Urbana -la ANC no dio cifras-, más del doble que este año y casi la mitad de las 115.000 que la policía local barcelonesa contabilizó en 2023.

En la manifestación de este año, la cabecera estaba presidida por una pancarta con el lema «Más motivos que nunca. Independencia». La llevaban el presidente de la ANC, Lluís Llach, y el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, entre otros.

En la manifestación también se han podido ver carteles y símbolos con referencias a Palestina, los problemas de Rodalies o las obras de Sijena, informa Efe.