Un teléfono móvil y una cámara de seguridad delatan al árbitro acusado de violar a una prostituta

El fútbol español sigue sacudido por la noticia del árbitro de Segunda División investigado por una presunta agresión sexual a una prostituta en Gijón. La RFEF ha «suspendido de toda actividad» y de forma inmediata al colegiado, que en su día fue detenido y puesto en libertad a la espera de que continúe la investigación, de la que empiezan a conocerse algunos detalles más.

Y es que el colegiado fue identificado por los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer por su teléfono móvil. La supuesta víctima les facilitó el número desde el que él había contactado con ella y también le identificó en una foto, de ahí que rápidamente dieran con él, tal y como informa La Nueva España. Sin embargo, el árbitro negó ante los agentes haber estado en la vivienda en la que ocurrieron los hechos, pero su imagen fue captada por cámaras de seguridad entrando en el portal, según cuenta El Comercio.

La mujer denunció haber sufrido una agresión sexual en un domicilio del barrio de El Llano, en Gijón. El hombre fue trasladado a la Comisaría de la ciudad asturiana donde prestó declaración ante la Unidad de Atención a la Familia y Mujer, pero después fue puesto en libertad con cargos bajo la condición de investigado a la espera de pasar a disposición judicial. De hecho, dirigió un encuentro de Segunda División horas más tarde de su detención. Además, la Policía entró en su domicilio, donde tenía en su casa uniformes y distintivos de la Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales, algo que cuadra con la versión de la joven, que asegura que se hizo pasar por Policía en esa supuesta agresión sexual.

La RFEF actúa de inmediato con el árbitro

En un comunicado, el ente federativo informa de que han expedientado al colegiado, sin revelar su identidad, y que, «como medida cautelar» pasa a estar automáticamente suspendido, a la espera de cómo se desarrolle este turbio asunto. El árbitro quedó en libertad el pasado 29 de enero y dirigió un encuentro de Segunda División pocos días después de los hechos. Sigue estando investigado por una presunta agresión sexual y se le ha impuesto una orden de alejamiento de 300 metros de la mujer.

Ante esta información, la RFEF ha tomado medidas urgentes. Ha expedientado al colegiado y, como medida cautelar hasta que se esclarezcan los hechos, ha sido suspendido. Desde Las Rozas mantendrán estas medidas hasta que el proceso se resuelva, por lo que este árbitro, del colegio asturiano, dejará de arbitrar, de momento, de forma provisional.

«La Real Federación Española de Fútbol, a raíz de unas publicaciones en las últimas horas en diversos medios de comunicación, ha conocido este lunes la detención de un árbitro profesional de Segunda división. En base a la normativa interna, y a efectos de aclarar los hechos publicados, se ha procedido a la apertura de un expediente de investigación y, como medida cautelar, el árbitro en cuestión ha sido suspendido de toda actividad con carácter inmediato hasta la resolución del proceso», publicó la RFEF.