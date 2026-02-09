La Federación suspende a un árbitro de Segunda investigado por la presunta violación a una prostituta

La Federación ha «suspendido de toda actividad» y de forma inmediata al árbitro de Segunda División detenido por una presunta agresión sexual a una prostituta en Gijón. En un comunicado, el ente federativo informa de que han expedientado al colegiado, sin revelar su identidad, y que, «como medida cautelar» pasa a estar automáticamente suspendido, a la espera de cómo se desarrolle la investigación policial abierta.

Este lunes se conocía la detención de un árbitro de Segunda División por, presuntamente, obligar a una prostituta a mantener relaciones sexuales con él, haciéndose pasar por un agente de la Policía Nacional. Unos hechos que sucedieron a finales de enero. El colegiado fue detenido por agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) tras la denuncia de la víctima, de origen latinoamericano y en situación irregular en España.

El árbitro quedó en libertad el pasado 29 de enero y arbitró un encuentro de Segunda División pocos días después de los hechos. Sigue estando investigado por una presunta agresión sexual y se le ha impuesto una orden de alejamiento de 300 metros de la mujer.

Ante esta información, que ha trascendido este lunes, la RFEF ha tomado medidas urgentes. Ha expedientado al colegiado y, como medida cautelar hasta que se esclarezcan los hechos, ha sido suspendido. Desde Las Rozas mantendrán estas medidas hasta que el proceso se resuelva, por lo que este árbitro, del colegio asturiano, dejará de arbitrar, de momento, de forma provisional.

Comunicado de la RFEF

La Real Federación Española de Fútbol, a raíz de unas publicaciones en las últimas horas en diversos medios de comunicación, ha conocido este lunes la detención de un árbitro profesional de Segunda división. En base a la normativa interna, y a efectos de aclarar los hechos publicados, se ha procedido a la apertura de un expediente de investigación y, como medida cautelar, el árbitro en cuestión ha sido suspendido de toda actividad con carácter inmediato hasta la resolución del proceso.