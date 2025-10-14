Louzán, sobre el partido de Liga en Miami: «La RFEF ha hecho lo que tocaba»

Rafael Louzán ha atendido a los medios en Valladolid, donde España se mide a Bulgaria en la cuarta jornada de la clasificación para el Mundial 2026. Allí, ha hablado sobre los dos temas que mayor polémica están generando en las últimas semanas en nuestro fútbol: el lío de las lesiones de los internacionales y el partido de Miami. Sobre lo primero, no ha querido entrar en «polémicas» y ha agradecido a los clubes «el esfuerzo que hacen» al prestarles a los jugadores para la Selección, «porque al final son quienes les contratan». En lo que respecta al Villarreal-Barcelona, que la Liga quiere que se juegue fuera de España, ha destacado que no pondrán «trabas» y que «la Federación ha hecho lo que tocaba», que era trasladar el caso a UEFA y FIFA.

El presidente de la RFEF se ha extendido a la hora de hablar sobre el partido de Miami. Ha destacado que el papel del organismo que dirige era «dar trámite a UEFA». «UEFA, finalmente, lo ha trasladado a FIFA. En este caso son los clubes los que de alguna manera deben valorar o no positivamente esto», ha destacado.

Además, ha señalado que hay que pensar en los aficionados que están en una «grada virtual que lo están viendo en sus casas», puesto que «son aficionados muy importantes que generan unos recursos muy importantes» por los derechos de televisión. «Lo están viendo en Estados Unidos, África, Europa, Asia… también hay que tenerlos en cuenta», ha señalado el presidente de la RFEF.

Además, Louzán se ha referido a las polémicas generadas por las lesiones de los jugadores justo antes de concentrarse con España y durante la concentración. Ha dejado claro que, para él, «no hay ningún tipo de polémica», puesto que «hay una coordinación perfecta con los directores deportivos de cada uno de los clubes». «Estamos muy agradecidos por el esfuerzo que los clubs hacen, porque al final son quienes les contratan», ha desvelado.

«El ambiente que se respira en torno a los jugadores, a la Selección y también a los clubes del fútbol profesional con la Federación es extraordinario. Puede haber cuestiones que de interpretación, pero no voy a alimentar ningún tipo de polémica, porque no la hay. Estamos en un buen momento. La Selección está jugando de manera extraordinaria», ha apuntado Louzán.

Louzán habla de Miami y del Mundial

También ha hablado sobre las opciones de España en el Mundial, para el que todavía deben clasificarse los de Luis de la Fuente. La Selección, campeona de Europa, llega como una de las grandes favoritas, aunque para el presidente de la RFEF «es prematuro» hablar de ello. «El seleccionador está haciendo un papel magnífico y tenemos una generación de jugadores muy jóvenes que nos van a dar muchas satisfacciones a la gran afición que tiene este país», ha apuntado.

«Si vamos a ser uno de los favoritos para esa competición, primero vamos a intentar clasificarnos. Creo que estamos en el buen camino y hay que ir paso a paso. Que de alguna manera sigamos ilusionando a toda España. Creo que estamos empapando también a toda España de lo que significa la Selección, de lo que representa para este país. Toca seguir trabajando en esa línea», ha finalizado Rafael Louzán.