La noche más dura para De la Fuente

El 19 de noviembre de 2023, la selección española vivió uno de los días más tristes de su historia más reciente. Un día que nadie olvida. La grave lesión que sufrió Gavi en el José Zorrilla, en el duelo que enfrentó a España y Georgia en el último partido clasificatorio para la Eurocopa de 2024. La rodilla del de Los Palacios se rompió en una acción que habrá repetido mil veces a lo largo de su carrera, pero que ese día, en ese momento, dijo basta. El futbolista del Barcelona se retiró entre lágrimas; las mismas brotaron de los ojos de Luis de la Fuente y sus compañeros.

Desde Luis de la Fuente hasta cada trabajador de la Federación Española, pasando por los compañeros de Gavi, todos estaban «jodidos». La rueda de prensa del seleccionador fue dura. Triste. Respondió las seis preguntas que le formularon sobre el jugador del Barcelona con enorme pesar. Estaba roto y emocionado por la grave lesión que había sufrido el andaluz.

Mientras De la Fuente hablaba en la sala de prensa, los jugadores circulaban por la zona mixta con la misma cara de circunstancias. Todos estaban muy dolidos. No importaba la victoria de España ni los puntos: solo la lesión de Gavi. Le Normand, por ejemplo, se mostró tremendamente emocionado ante los periodistas.

El resto de la Federación Española estaba igual de consternada. La lesión de Gavi era tremendamente grave. La Eurocopa y los Juegos Olímpicos se habían esfumado para el jugador del Barcelona aquella noche. El golpe fue muy duro; por ello, se les veía circular por el estadio con caras de circunstancias, pocas sonrisas y deseando que la dolencia del jugador fuera menos grave de lo que parecía.

España vivió una de sus noches más duras en Valladolid, pero también tiene claro que esto fue una jugarreta del destino. Un accidente. Mala suerte. No hay nada más. «Aquí siempre cuidamos a los futbolistas. Lo más importante es su salud», aseguraban aquella noche desde el vestuario de la selección española.

«Ha sido un accidente, que le podría haber ocurrido a otro. Desgraciadamente, le ha pasado a Gavi. Que digan lo que quieran, pero las cosas pasan porque pasan», añadían desde una caseta que vivía una noche muy complicada. El autobús que les devolvió a Madrid fue un funeral que lamentaba que uno de los pilares del fútbol español hubiera sufrido este grave contratiempo.

Ahora, España vuelve al mismo escenario. En esta ocasión, para seguir acercándose al Mundial de 2026. Luis de la Fuente no se olvida de aquella noche, pero ahora sonríe porque Gavi pudo recuperarse. El andaluz sigue en proceso de recuperación de la última operación a la que se sometió en la rodilla, pero el seleccionador cuenta con él para esa cita.