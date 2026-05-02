Lo nunca visto en un taxi en Ibiza: ‘mamading’ en los asientos traseros con el coche en marcha

Con la llegada del buen tiempo, Ibiza vuelve a consolidarse como uno de los principales destinos europeos para el turismo de ocio, desfase, desenfreno, alcohol, drogas y fiesta. Sin embargo, junto a su reconocida oferta de música, playas y ambiente nocturno, resurgen también episodios que evidencian el lado más controvertido del modelo turístico de la isla; estamos hablando del conocido ‘mamading’.

El último incidente que ha generado debate tuvo lugar el pasado 29 de abril, cuando una cámara de seguridad instalada en el interior de un taxi captó, a las 16:54 horas de la tarde, una escena inesperada durante un trayecto. Según ha trascendido, una pareja de turistas de mediana edad protagonizó un comportamiento íntimo en los asientos traseros del vehículo mientras este se encontraba en movimiento. Es decir, un ‘mamading’ en toda regla donde puede apreciarse a la mujer realizar una felación con el coche en marcha a su pareja.

Las imágenes muestran cómo el conductor del taxi continuó el servicio sin perder en ningún momento la atención en la carretera, manteniendo una actitud profesional pese a lo que sucedía en el interior del coche. Todo apunta a que la pareja había solicitado un traslado habitual, aunque durante el trayecto su comportamiento derivó en una situación impropia de un espacio público como es un vehículo de transporte.

Este episodio, más allá de su carácter anecdótico, vuelve a poner sobre la mesa una cuestión recurrente en Ibiza: el desfase nocturno, donde el consumo de alcohol y otras sustancias, unido a un ambiente de permisividad, puede desembocar en conductas fuera de lugar.

No es un caso aislado. En fechas recientes, la zona de Platja d’en Bossa, uno de los principales puntos neurálgicos del ocio nocturno en Ibiza, fue escenario de otro incidente que refleja esta problemática. Durante la madrugada, varios conductores se vieron obligados a detener sus vehículos cuando un grupo de turistas irrumpió en la calzada en actitud exaltada, dificultando la circulación.

Testigos presenciales describieron una escena de descontrol en la que algunos de los implicados, aparentemente bajo los efectos del alcohol y otras sustancias, protagonizaron comportamientos provocativos y fuera de contexto en plena vía pública. La situación generó incomodidad entre conductores y peatones, muchos de ellos trabajadores que se desplazaban en ese momento.

Aunque no se registraron daños materiales ni incidentes graves, el episodio reabre el debate sobre los límites del ocio nocturno en la isla. Ibiza lleva años intentando encontrar un equilibrio entre su potente industria turística y la necesidad de preservar la convivencia y el orden público. OKBALEARES, les ofrece los vídeos de la polémica.

Las autoridades locales han puesto en marcha diversas iniciativas, desde campañas de concienciación hasta un refuerzo de la presencia policial en zonas conflictivas. Sin embargo, episodios como los descritos evidencian que el desafío sigue vigente. Ibiza continúa siendo sinónimo de fiesta internacional, pero también un territorio donde cada temporada se pone a prueba la capacidad de gestionar un turismo masivo que, en ocasiones, traspasa los límites del respeto y la convivencia.