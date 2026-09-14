Vox denuncia que la Ley de Nietos ya permitiría votar en Baleares a 8.000 nuevos ausentes

La portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Manuela Cañadas, ha alertado hoy en el Parlament de que el número de electores residentes en el extranjero vinculados a Baleares ha aumentado en 7.968 personas desde las últimas elecciones generales. En julio de 2023, Baleares contaba con 32.842 inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). A 1 de mayo de 2026, la cifra había ascendido hasta los 40.810 electores, lo que representa un incremento superior al 24 % en menos de tres años.

«Baleares se encuentra entre las provincias españolas donde más ha crecido porcentualmente el voto exterior. Estamos hablando de miles de electores que pueden participar tanto en las elecciones generales como en las elecciones al Parlamento de las Islas Baleares», ha señalado Cañadas.

La portavoz ha recordado que en las Islas se han producido procesos electorales en los que determinados escaños se han decidido por diferencias mínimas. «En Baleares hemos visto elecciones decididas por unos pocos cientos de votos. Hemos visto escaños que se ganan o se pierden por diferencias mínimas. Por tanto, nadie puede decirnos que modificar el censo en miles de electores no tiene importancia. La tiene, y mucha», ha advertido.

La portavoz ha recordado que cerca de dos millones y medio de personas iniciaron los trámites para obtener la nacionalidad por esta vía. Hasta el momento reflejado en la intervención, se habían presentado más de un millón de solicitudes, aprobado más de medio millón de expedientes y practicado más de 300.000 inscripciones. «No estamos hablando de diez ni de cien personas. Estamos hablando de cientos de miles de posibles electores y de una operación con capacidad para influir en las próximas elecciones», ha afirmado.

«¿Qué habría sucedido si Vox no hubiera acudido a los tribunales? ¿Quién habría comprobado estas inscripciones?», ha preguntado. «La nacionalidad española no puede utilizarse como una herramienta electoral. El censo no pertenece al Partido Socialista, ni a Pedro Sánchez ni al Gobierno. El censo pertenece a los españoles y debe estar protegido frente a cualquier intento de utilización partidista», ha declarado.