Digi Spain Telecom, que opera como la filial española del Grupo Digi, ha debutado este jueves en Bolsa a un precio de 6 euros por acción, lo que supone una variación del 7,1% respecto al precio de salida fijado en 5,6 euros.

La operación, cuyo folleto fue inscrito y aprobado la semana pasada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), implicaba una capitalización bursátil de aproximadamente 1.662 millones de euros al precio de salida.

Este movimiento marca el inicio de una nueva etapa para la filial española del Grupo Digi que ha registrado una fuerte demanda por parte de inversores institucionales nacionales e internacionales.

Juan Blasco, CEO de BME, ha destacado la estrategia diferencial de Digi, que ha permitido a la compañía situarse entre las posiciones más destacadas de su sector. Según ha señalado, la salida a Bolsa representa la evolución natural de una empresa con la trayectoria de crecimiento que ha demostrado la operadora.

Blasco ha asegurado que este paso permitirá a Digi reforzar su capacidad para crecer y competir a escala global, al tiempo que consolida «un proyecto de éxito». Además, ha subrayado que el debut bursátil supone un hito para la compañía y ha destacado la importancia de formar parte de la «primera división del tejido empresarial».

Recorrido al alza

El consejero delegado de Digi España, Marius Varzaru, ha avanzado que la compañía contempla colocar un 5% adicional de su capital en el mercado «el próximo año o en dos años», siempre que la evolución de la cotización y las condiciones del mercado lo permitan.

El objetivo final es alcanzar un capital flotante del 25%, frente al entorno del 20% con el que ha comenzado a cotizar, una posibilidad que quedó abierta tras la dispensa concedida por la CNMV.

Varzaru ha defendido que el precio de salida ofrece potencial de revalorización a medio y largo plazo y ha insistido en que la prioridad de la empresa no era maximizar la valoración inicial, sino asegurar una colocación sólida con inversores comprometidos con el proyecto.

Visión a largo plazo de Digi

En este sentido, ha explicado que más de 50 inversores institucionales participarán en la operación, tras un proceso que despertó el interés de cientos de fondos de inversión.

El directivo ha reiterado que Digi mantiene una visión de largo plazo, centrada en el despliegue de fibra hasta alcanzar 21 millones de unidades inmobiliarias en 2030, el crecimiento del empleo y el mantenimiento de un modelo competitivo basado en precios ajustados y una estructura de costes eficiente. Según ha afirmado, esta estrategia ha sido respaldada por los inversores, que comparten la confianza en la capacidad de la compañía para seguir creando valor.