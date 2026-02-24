Recetas en freidora de aire

Habas en freidora de aire: receta fácil, rápida y saludable

Receta de habas
habas freidora de aire.
Habas en freidora de aire fáciles y saludables. Receta rápida con trucos para que queden tiernas y bien doradas.

Las habas en freidora de aire son de esas recetas que descubres casi por casualidad y, cuando las pruebas, piensas: “¿Cómo no las había hecho antes?”. Son fáciles, rápidas y, lo mejor de todo, mucho más ligeras de lo que solemos imaginar cuando hablamos de algo crujiente. Perfectas para un picoteo sin remordimientos o como acompañamiento diferente para cualquier plato.

¿Te gusta la cocina tradicional?, seguro que has probado clásicos como las Habas en zapatadas o unas sabrosas Habas a la catalana. Son deliciosas, sí, pero también más contundentes. Esta versión en freidora de aire es otra historia: más ligera, más rápida y sin renunciar al sabor.

Además, si sueles estar pendiente del reloj cuando cocinas legumbres, como ocurre al consultar el Tiempo de cocción en olla a presión, aquí todo es mucho más sencillo. No necesitas vigilar tanto ni calcular tiempos complicados. En menos de 20 minutos lo tienes listo.Habas

Lo que vas a necesitar

  • 400 g de habas frescas o congeladas (ya peladas)
  • 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra
  • 1 cucharadita de pimentón (dulce o picante, según tu gusto)
  • 1 diente de ajo muy picado o ajo en polvo
  • Sal al gusto
  • Pimienta negra opcional

    • No hace falta nada raro ni ingredientes difíciles de encontrar. De hecho, probablemente ya lo tengas todo en casa.

    Paso a paso

    Preparar las habas

    1. Si son frescas, sácalas de la vaina y dales un buen lavado. Si son congeladas, puedes usarlas directamente. No hace falta descongelarlas del todo, aunque si las dejas unos minutos fuera del congelador, mejor.
    2. Un truco importante: sécalas bien con papel de cocina. Parece un detalle sin importancia, pero marca la diferencia para que luego queden más crujientes y no se cuezan en lugar de asarse.

    Darles sabor

    1. Pon las habas en un bol y añade el aceite, el pimentón, el ajo, la sal y la pimienta. Mézclalo todo con calma, asegurándote de que queden bien impregnadas. No necesitas más aceite: la freidora de aire hace su magia sin excesos.
    2. Aquí puedes personalizar. ¿Te gusta el toque especiado? Añade comino. ¿Prefieres algo más aromático? Un poco de romero o tomillo le va genial.

    A la freidora de aire

    1. Precalienta la freidora a 180 °C durante unos 3 minutos. Coloca las habas en la cesta en una sola capa. Es tentador meter todo de golpe, pero si las amontonas demasiado, no quedarán igual.
    2. Cocínalas entre 12 y 15 minutos a 180 °C. A mitad de tiempo, abre y mueve un poco la cesta para que se hagan por igual. Si te gustan más doradas y crujientes, déjalas un par de minutos extra, pero vigilando.
    3. Cuando las saques, notarás ese aroma tostado tan apetecible. Es difícil no probar una antes de servir.

    Cómo disfrutarlas

    Recién hechas están espectaculares. Puedes servirlas como aperitivo saludable, para picar viendo una película o como guarnición de carnes y pescados. Incluso en una ensalada templada aportan un toque diferente.

    Un chorrito de limón justo antes de servir les da un punto fresco que sorprende.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 5 minutos
    Tiempo de cocción: 15 minutos
    Tiempo total: 20 minutos

    Porciones: 4 raciones

    Información nutricional aproximada (receta completa):

    Calorías totales: 520 kcal

    Proteínas: 32 g

    Grasas: 14 g

    Hidratos de carbono: 70 g

    Fibra: 28 g

    Tipo de cocina: Mediterránea
    Tipo de comida: Aperitivo saludable / Guarnición

    En definitiva, las habas en freidora de aire son una manera actual y práctica de disfrutar de una legumbre de siempre. Sin excesos, sin complicaciones y con mucho sabor. Una receta sencilla que, cuando la pruebas, se queda contigo.

