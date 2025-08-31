Prisión para un ‘tironero’ argelino por robar a ancianos y personas con movilidad reducida en Palma

A la cárcel. El juez de guardia ordenó el ingreso en prisión sin fianza para un ‘tironero’ que sin ningún escrúpulo se dedicaba a robar a ancianos y personas con movilidad reducida en Palma. El arrestado es un joven de origen argelino y está acusado como presunto autor de varios robos con violencia, cometidos principalmente contra personas de edad avanzada. El sospechoso abordaba a víctimas octogenarias para arrancarles las cadenas de oro que llevaban al cuello y, en otro caso, agredió a un joven para robar sus pertenencias.

La investigación, llevada a cabo por el Grupo de Policía Judicial de Distrito Centro, se inició tras una serie de denuncias por robos similares ocurridos en la vía pública. Las víctimas, en su mayoría personas mayores —algunas con movilidad reducida—, eran atacadas por la espalda mediante un fuerte tirón que les arrancaba las joyas del cuello, sin que muchas pudieran identificar al agresor debido a la rapidez de los hechos.

Según fuentes policiales a las que ha tenido acceso OKBaleares, los investigadores detectaron patrones comunes en los delitos, tanto en la forma de actuar como en la descripción física del sospechoso. Gracias a estas pesquisas, una patrulla localizó y detuvo al joven.

Al arrestado se le atribuyen cuatro robos con violencia, tres de ellos a personas octogenarias en los barrios de Son Forteza, El Rafal y Arxiduc, entre finales de julio y mediados de agosto. El cuarto asalto tuvo lugar en Pere Garau, donde, sobre las 05:30 horas, el detenido agredió a un joven para sustraer sus efectos personales. Tras su detención, el sospechoso fue puesto a disposición judicial, decretando su ingreso en prisión provisional.

La investigación sigue abierta, ya que la Policía Nacional continúa trabajando en la resolución de once robos más que podrían estar relacionados con el mismo autor. No se descartan nuevas detenciones en los próximos días.