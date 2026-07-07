Víctor Lanchares, miembro de la Sociedad Española de Astronomía: «El día del eclipse de agosto no hay que ir a lugares recónditos ni especiales»

El día del eclipse de agosto no hay que ir a lugares recónditos ni especiales, los expertos en astronomía nos advierten de lo que puede pasar. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en breve. De tal forma que tocará empezar a prepararnos para lo peor, con la mirada puesta a unos cambios que, sin duda alguna, acabaremos teniendo por delante, viendo llegar unos días del todo inesperados.

Es momento de conocer lo que podría pasar en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta y podría acabar siendo lo que nos dará un giro radical en unos días plagados de actividad. Un giro radical que, sin duda alguna, podría acabar siendo el que nos haga ver un espectáculo que nunca más vamos a volver a ver. El eclipse de sol total es una realidad que nos acompañará en breve y que puede acabar marcando unos días de agosto en los que deberemos estar preparados para buscar el mejor lugar para ver este espectáculo natural.

Miembro de la Sociedad Española de Astronomía

Los expertos no dudan en darnos una serie de detalles para poder preparar de la mejor manera posible este día que nos sitúa ante un fenómeno único. A lo largo de nuestra vida podremos ver varios eclipses, pero el hecho de que sea total lo hace de lo más especial y diferente a los demás.

España se sitúa en gran parte, aunque no en su totalidad, en el paso de este eclipse que nos hará ver lo mejor de este fenómeno en el que podremos empezar a visualizar un destacado cambio de tendencia que quizás hasta ahora no habíamos ni imaginado.

Ese sol que quedará totalmente eclipsado por una Luna que nos sumergirá en las profundidades de una oscuridad que puede poner los pelos de punta. Para ver este eclipse no necesitamos hacer nada más que situarnos en el lugar adecuado, pero eso no significa buscar nada más que un lugar de paso de este evento.

La Luna será la que pase delante del Sol durante unos segundos, aunque no será total en toda España, sí que producirá este efecto en algunos puntos del país que ya tienen las reservas listas para ver el evento del que todo el mundo habla.

El día del eclipse de agosto no hay que ir a lugares recónditos ni especiales

Lo que se busca en este momento es tener una vista perfecta de un fenómeno que realmente puede ponernos los pelos de punta. Será el día en el que tendremos que empezar a ver llegar un destacado cambio en la manera de ver un cielo que puede regalarnos unos minutos de cambios.

Los expertos del Instituto Geográfico Nacional nos explican que: «Este eclipse del 12 de agosto de 2026 será visible como parcial en el norte de Norteamérica, gran parte de Europa y el oeste de África. Comenzará a las 17:34 horas (hora oficial en la Península e Illes Balears) en el mar de Bering y terminará a las 21:58 en el Océano Atlántico. La duración total del fenómeno será de 264 minutos (algo menos de 4 horas y media). La franja de totalidad atravesará el océano Ártico, el noreste de Groenlandia y el extremo oeste de Islandia, cruzará el océano Atlántico y se adentrará en la península Ibérica cruzándola de oeste a este y pasando por numerosas capitales de provincia desde A Coruña hasta Palma, incluyendo Lugo, Oviedo, León, Zamora, Valladolid, Palencia, Segovia, Burgos, Soria, Santander, Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Logroño, Guadalajara, Cuenca, Zaragoza, Teruel, Lleida, Tarragona, València y Castelló de la Plana. El máximo del eclipse se producirá a las 19h 46m (hora oficial en Península y Baleares) cerca de Islandia, siendo la duración máxima de la totalidad de 2 minutos y 18 segundos».

Siguiendo con la misma explicación: «En España, el eclipse se verá en sus últimas fases, pues el fenómeno termina en Baleares, casi en la puesta de sol. Aun así, nuestro país es el mejor lugar del mundo para ver el eclipse, por lo que cabe esperar que hasta nuestro territorio se desplacen numerosos cazadores de eclipses y turistas en general. Se da además la circunstancia de que el eclipse antecede a la noche del máximo de las Pérseidas, por lo que habrá la oportunidad de permanecer en el lugar de observación del eclipse para disfrutar con la lluvia de estrellas. Recordemos que los eclipses de sol necesariamente suceden durante el novilunio, por lo que en la noche del 12 al 13 de agosto de 2025, la Luna no supondrá ningún estorbo para observar los meteoros».

Debemos anotar bien este horario, con un cielo despejado podremos ver perfectamente este evento: «El eclipse se verá como total en gran parte de la mitad norte peninsular y en Baleares, mientras que en la mitad sur se podrá ver como parcial. El primer lugar donde será visible será Galicia. En A Coruña el eclipse comenzará a las 19h 31m, tendrá su máximo a las 20h 28m y finalizará a las 21h 22m, unos minutos antes de la puesta de sol, siendo la duración de la totalidad de 76 segundos, con el Sol a una altura de 12 grados».